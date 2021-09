Rassegna dei libri più letti ad agosto, a cura di Un Libro tira l’altro ovvero il passaparola dei libri.

Con l’estate ormai agli sgoccioli e il ritorno alla quotidianità, cosa c’è di meglio della lettura di un buon libro? E se non sapete cosa scegliere, ecco qualche suggerimento preso tra i titoli più commentati nel gruppo FB Un Libro tira l’altro ovvero il passaparola dei libri, il gruppo che sta dalla parte dei lettori. Tra i titoli più commentati del mese ci sono due libri tornati alla ribalta a causa dell’emozione suscitata prima dalla morte di Gino Strada – è il caso di Pappagalli Verdi (Feltrinelli) nel quale il fondatore di Emergency racconta i suoi anni di attività – poi dai drammatici sviluppi della situazione in Afganisthan argomento trattato nel romanzo Mille Splendidi Soli (Pickwick) di Kahled Hosseini; segue Breve storia del mio silenzio (Marsilio) nel quale lo scrittore Giuseppe Lupo racconta gli anni della sua giovinezza ma che non pare aver convinto i nostri lettori.

Andar per libri (e non solo)

Sarà assegnato l’11 settembre, nella tradizionale e suggestiva cornice dell’antica Certaldo Alto, l’annuale Premio Letterario Giovanni Boccaccio, che taglia il prestigioso traguardo della quarantesima edizione: in questa occasione, la giuria del premio presieduta per la prima volta da Walter Veltroni ha stabilito di non assegnare il riconoscimento nell’ambito della narrativa internazionale (vinto l’anno scorso da Fernando Aramburu) ma di istituire uno speciale premio intitolato all’Etica della Comunicazione che andrà quest’anno a Francesca Mannocchi, giornalista e scrittrice, autrice dell’intenso Bianco è il colore del danno

Il premio riservato alla narrativa italiana verrà assegnato allo scrittore e sceneggiatore Claudio Piersanti per l’insieme della sua opera, Quel maledetto Vronskj (Rizzoli) è il suo ultimo romanzo, mentre il premio per il giornalismo andrà a Alessandra Sardoni per il forte impegno civile che caratterizza il suo lavoro.

Le novità, per il premio, non finiscono qui: pur rimanendo ancorata alla tradizione, la presidenza del premio ha già uno sguardo rivolto al futuro e ai nuovi panorami della comunicazione: infatti da quest’anno prende il via la collaborazione con iLPassaparoladeiLibri.it, il punto di riferimento per i lettori internauti, che sarà media partner della manifestazione e condividerà sui propri canali tutto il materiale dell’evento, oltre ad alcuni contenuti esclusivi.

Incontri con gli autori

NOVITAINLIBRERIA.IT ha intervistato per voi lo scrittore torinese Gualtiero Ferrari che, dopo il successo di Zetafobia (Delosbook) – romanzo fantascientifico col quale fu finalista al Premio Odissea nel 2018 – torna in libreria con il seguito della storia che lo ha fatto conoscere al pubblico: Zetafobia 2 viene infatti pubblicato sempre da Delosbook proprio nell’estate del 2021.

La nostra redazione ha avuto l’occasione di intervistare anche Giancarlo Millevolte, autore de Il Buon Tiranno nel quale l’autore racconta, sotto forma di romanzo, la sua avventura di imprenditore e uomo.

Buone letture!