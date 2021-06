Regina di Cuori e Inganni d’Autunno, un libro che omaggia le donne, presentazione del romanzo d’esordio di Eleonora Belfiore giovedì 17 alla libreria Ubik di via Benedetto Croce.

L’autunno, con il suo meraviglioso ‘foliage’, tappeti di foglie, di variazione di colore quasi infinita, è una stagione che apporta un mood emotivo pregno di emozioni; dalla riflessione malinconica, alla nostalgia, dal rimpianto alla voglia di un nuovo inizio, la rinascita. L’autunno come metafora della stagioni della nostra vita.

Questo il filo conduttore nel libro dell’autrice Eleonora Belfiore, al suo primo progetto editoriale con “Regina di Cuori e Inganni d’Autunno” pubblicato dalla casa editrice Turisa. Il libro, verrà presentato giovedi 17 giugno a partire dalle ore 18 presso la libreria Ubik di Napoli, in Via Benedetto Croce.

Ne discuteranno insieme all’autrice, Mirella D’Orsi sociologa e scrittrice, il giornalista e scrittore Giuseppe De Silva, e la psicologa, psicoterapeuta Eva Monteforte. Alcune pagine del libro verranno lette ed interpretate dall’attrice Sabrina Gallo.

Modera l’evento, Marco Martone, giornalista canale 21. Libro questo, che nasce dalla volontà di voler omaggiare la forza delle donne e il loro coraggio, queste stupende ammaliatrici in grado di fare la storia e le storie, capaci di resistere sul campo di battaglia sempre e comunque. E come nelle migliori fiabe che si rispettino, si profila un’alba ancora invischiata con le tenebre, ma che parla già al futuro. I personaggi risvegliano l’oscuro, parlano con le ombre e stuzzicano presenze malefiche. E spesso, affondano le radici nella realtà dell’indicibile, assumono gli umori del tempo tra i rami dei boschi o le stanze dei castelli. Protagoniste, le donne tutte diverse per contesto sociale, civiltà ed epoca culturale, ma unite da una forza indomita , anche un po’ spregiudicata , che pur tuttavia, ci insegnano che l’amore vince su tutto. Perché sono eroine che scelgono l’amore. L’amore come azione salvifica: questo il messaggio che Eleonora Belfiore cerca di veicolare. Cinque racconti che esplorano la stagione dell’autunno e che precipitano vorticosamente in un turbinio fatale di passioni, amori e ossessioni. Sono vittime inconsapevoli o volutamente scelgono di essere ingannati dall’Amore? Lo scopo di quest’antologia è quello di dar vita a una sorta di ‘gioco interattivo’ con il lettore che deve scoprire e rimanere coinvolto dalle storie pagina dopo pagina. E come scrisse Nietzsche: “L’autunno non è una stagione ma uno stato d’animo”.

Sabrina Ciani