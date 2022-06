Risorse umane, Alex Capuozzo presenta il suo libro allo Spazio Nea mercoledì 8.

Risorse umane di Alex Capuozzo è il nuovo romanzo della collana Tracce, edito da Graus Edizioni. Attraverso questo volume il lettore vivrà e conoscerà il protagonista, Salvatore Rosetti, il quale durante un periodo di forte crisi personale, dopo aver messo in dubbio la sua quotidianità e il suo scopo nel mondo, attuerà una serie di cambiamenti per ritrovare un nuovo se stesso.

Sarà un viaggio, infatti, quello di Salvatore, all’insegna di nuove esperienze, sogni e consapevolezze, nel quale troverà (forse) anche l’amore.

La presentazione avverrà mercoledì 8 giugno 2022 alle ore 19:00 presso lo Spazio Nea situato in Via Santa Maria di Costantinopoli 53, Napoli. L’autore dialogherà con Luigi Bartalini e la giornalista Eleonora Belfiore.

Il libro

Alla fine di una lunga storia d’amore e con la certezza di esser stato un ragazzo diverso, Salvatore Rosetti decide di mollare la sua vita da dirigente di successo di risorse umane, spegnere tutto, e tornare nella sua Napoli alla ricerca di una vita senza conseguenze. Seleziona personale per una agenzia per il lavoro dove ogni mattina si reca percorrendo il lungomare in bicicletta. Vive in una piccola casa con un terrazzo affacciato sul mare di Mergellina. Frequenta amici fidati e, suo malgrado, qualche intraprendente collega dʼufficio, inciampando ogni tanto nel suo remoto passato di dj. Un giorno, durante una sessione di colloqui, irrompe nel suo ufficio Teresa, una donna che gli chiede aiuto per sfuggire alle molestie che subisce dal suo capo. Gli eventi che ne seguiranno, spingeranno Salvatore alla ricerca delle verità possibili e inevitabilmente lo costringeranno a guardarsi dentro e rivivere i motivi delle sue scelte. A metà strada tra il romanzo di (ri)formazione e la ricerca del senso della vita, con un tocco di romanticismo e irriducibile speranza, raccontando il nostro tempo, confuso, caotico ma non privo di bellezza, “Risorse Umane” è un appassionato tributo alle fragilità dell’essere umano e al suo eterno tentativo di non cedere al male di vivere. Un racconto che è scoperta del nostro potenziale e che è dedicato “a quelli che non sanno di essere capaci”.

L’autore

“Le tue strade sono solo un po’ più affollate.

È per questo che sei bravo a trovare le scorciatoie”.

Alex Capuozzo, napoletano, classe 1964. Chitarrista mancato, fotografo riuscito, da sempre appassionato di musica, cinema, teatro e arti visive. Da oltre venticinque anni lavora nel campo delle risorse umane.

Dal 2009 blogger per passione www.cipolladivetro.com.