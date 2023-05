Si ripete il successo con il secondo incontro del Progetto “Viaggio Lib(e)ro” a cura di Graus Edizioni in partnership con Radio Punto Nuovo al Teatro Bellini.

Mercoledì 03 maggio 2023 nella prestigiosa cornice del Teatro Bellini di Napoli si è tenuto il secondo incontro del progetto “Viaggio Lib(e)ro”, a cura di Graus Edizioni e in partnership con Radio Punto Nuovo. Giunto alla sua ottava edizione e accolto generosamente dalla direzione del prestigioso Teatro della famiglia Russo, nelle persone di Roberta, Gabriele e Daniele Russo, il progetto ha coinvolto gli studenti di numerose scuole campane. In particolare, le scuole che intervenute mercoledì sono state: l’istituto dei “Salesiani”, il liceo “Cuoco-Campanella”, la scuola statale di I grado “Viale delle Acacie” e l’istituto superiore “F.S. Nitti” per Napoli; il liceo classico “Quinto Orazio Flacco” di Portici; la scuola statale di I grado “Giacinto Diano” di Pozzuoli, il liceo “Manzoni” di Caserta.

È stata una mattinata all’insegna della cultura, con circa 450 studenti, che ha ripetuto il successo del primo incontro. La giornata si è aperta con i saluti del giornalista Ciro Cacciola, responsabile dei progetti speciali di Graus Edizioni, di Alfredo Angelici, direttore creativo del prestigioso teatro Bellini, della preside Angela Procaccini, ideatrice del progetto, e dell’Assessore Lucia Fortini (Scuola – Politiche sociali – Politiche Giovanili della Regione Campania). I libri e gli autori protagonisti insieme agli studenti sono stati:

– Lettere di guerra di Marina Di Napoli

– Orfani emozionali di Marta Krevsun

Gli studenti hanno elaborato i testi letti, creando dei cortometraggi, Power Point, video e dinamiche coreografie, cercando di trasmettere le tematiche principali dei due testi.

La mission del progetto “Viaggio Lib(e)ro” si traduce nell’obiettivo di continuare a sviluppare in modo sempre più attento e approfondito negli studenti un pensiero critico in grado di far acquisire loro consapevolezza per il futuro professionale. Questi due incontri hanno confermato l’obiettivo del progetto, vero e proprio snodo tra scrittori, strutture istituzionali e culturali della città, fra scuole e famiglie, tra scuole e territorio.