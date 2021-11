Sold out a “Le Storie”, venerdì la presentazione del libro L’Apparenza’ a RomArt Factory.

E’ stato un enorme successo la presentazione del libro “L’Apparenza” di Ginevra Tagliatesta alla libreria “Le Storie” lo scorso 18 novembre a Roma in Via Giulio Rocco…Sold out e una grande soddisfazione generale!

La libreria “Le Storie” dal 2008 è una nota realtà della Capitale; sita a Garbatella, è un vero e proprio punto di riferimento per lettori grandi e piccoli. L’accoglienza e la professionalità sono il punto di forza dei gestori: Alessandro, Stefania e Marco.

L’APPARENZA

“L’Apparenza” è la storia di Anna, donna indipendente e moderna, ma anestetizzata dalla vita. Lei lavora nella pubblicità e ha un compagno che vede nei weekend. Gianluca e Caterina sono una coppia da copertina che dietro l’apparenza scintillante nasconde molte frustrazioni. Due universi paralleli in cui conquistano sempre più spazio dubbi, interrogativi e malesseri…

Non è solo questione di “forma”, piuttosto di “sostanza” – spiega Ginevra – Si può illudere chiunque, ma è non possibile mentire a se stessi. Di fronte alla propria coscienza, al proprio “io”, crollano tutte le certezze. Qui le apparenze non contano e si paga il conto.

Sottolinea Ginevra, citando un concetto fondamentale da lei esplicitato nel libro:

“La vita è un attimo”: un secondo prima è perfetta e non lo sai, il secondo dopo è il buio.

Si tratta del secondo romanzo pubblicato da Ginevra Tagliatesta, sempre con la casa editrice Fila 37.

Risale al 2019 il suo precedente testo dal titolo “Il destino, non a caso”.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Gli appuntamenti per le presentazioni del libro “L’Apparenza” sono appena cominciati.

Infatti, la prossima presentazione del libro L’ Apparenza si terrà il 26 Novembre dalle ore 18:00 presso RomArt Factory in Via Stanislao Carcereri 7. Interverrà l’autrice Ginevra Tagliatesta e le letture verranno effettuate dall’attrice Agata Fortis.

Approfittiamo, infine, per svelare la terza data in cui verrà presentato il libro di Ginevra Tagliatesta “L’Apparenza”: l’ultimo appuntamento in programma per il 2021 si terrà il 1° dicembre presso il Faro – Luminari del Caffè a Roma in via Piave, a pochi passi da Piazza Fiume.

Roberta Nardi