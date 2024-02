Sold out al Museo Filangieri: sala gremita per la presentazione di “Per Vocazione” (Graus Edizioni) di Vincenzo De Cupis

Con non poca emozione Vincenzo De Cupis saluta la sala piena che si è riunita al Museo Filangieri per ascoltare la sua storia. “Vi ringrazio per essere venuti qui questa sera a sostenermi. Anche alla mia età, con tutte le cose che ho visto, vedere questa sala oggi piena, mi emoziona non poco”, così apre la presentazione il protagonista della serata.

Una vita quella di Vincenzo De Cupis fatta di sogni, sacrifici e tanti incontri con eminenti personalità mondiali. Una storia degna di essere vissuta, ma soprattutto ascoltata attraverso le pagine della sua autobiografia “Per Vocazione” edito da Graus Edizioni. In 48 anni trascorsi tra Svizzera, Libano e Germania, gli aneddoti da raccontare sono tanti, così come i compagni con cui condividerle. Tra questi, alla presentazione presso il Museo Filangieri, spicca l’intervento dell’amico di una vita, Giuseppe dell’Isola, che ha preso posto al tavolo dei relatori. Moderati dal coinvolgente Francesco Mastandrea i due compagni d’infanzia hanno ricordato le loro avventure giovanili, incuriosendo i presenti ma non rivelando troppo sui contenuti del libro.

Illuminanti anche gli interventi dell’avvocato Alessandra Clemente, che ha curato la prefazione del testo, il dottor Luigi Felaco che incuriosito i lettori con i suoi aspetti preferiti del testo e l’avvocato Agense Larosa che ha potuto leggere il libro in anteprima e conoscere il personaggio di Vincenzo De Cupis attraverso la sua scrittura.

Prima del cocktail conclusivo per festeggiare il successo della serata, De Cupis ha rivelato la sua intenzione di voler continuare a scrivere della sua vita e ha promesso ai presenti la pubblicazione di un secondo libro.

L’autore

Vincenzo De Cupis, imprenditore, hôtelier, quarantotto anni all’estero prima di tornare a Napoli per amore della famiglia.

Il libro

Quando partire e lasciare la città di Napoli era considerato tutto sommato giusto e normale, uno di questi ragazzi riempì di indumenti inadeguati la sua valigia e partì con un sogno. Quel ragazzo si chiama Vincenzo De Cupis e il racconto che segue nelle prossime pagine è il suo. Spetta al lettore scoprire la storia, le ragioni, le peripezie di questa avventura che riguarda Vincenzo, parlando direttamente a tutti noi, delle nostre scelte spesso sofferte, mentre procediamo ad andatura spedita sulle montagne russe dell’esistenza terrena. Anche le montagne hanno avuto un ruolo in questa storia, anche la morte, soprattutto la morte. In mezzo la vita e la voglia di difenderla, di proteggere chi non poteva tutelarsi da solo. Il lettore scoprirà questo e molto altro mentre si addentra tra le pagine di questo libro. Cresceremo insieme al protagonista di questa storia, in una Napoli che non esiste più, eppure è sempre uguale a se stessa.

Dalla Prefazione di Alessandra Clemente