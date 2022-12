«Sono con te», presentato il libro di Leonardo De Blasiis con Maldestro a Palazzo Venezia. 

Con una meditazione pubblica sulla gratitudine e le musiche di Maldestro, l’autore Leonardo De Blasiis ha presentato a Napoli, a Palazzo Venezia, il suo secondo libro Sono con te.

De Blasiis è laureato in fisioterapia e specializzato in terapia osteopatica posturale, maestro di arti marziali e facilitatore mindfulness. Nella vita e nel lavoro aiuta le persone a trovare il benessere psicofisico e spirituale e il suo libro vuole essere uno strumento per fare questo percorso, potenziando la capacità di ascolto del corpo e della mente.

Durante l’incontro moderato dal giornalista Angelo Cerulo si è parlato del “dojo della felicità”, dove si praticano esercizi psicofisici, che sono indicati anche nel testo, e che sono una “ginnastica della coscienza”, che sviluppa i muscoli spirituali e rafforza la mente.

«Ho invitato tutti napoletani e non solo, ad entrare nel “dojo della felicità” – ha spiegato De Blasiis – una palestra della mente dove ci si può allenare per essere felici». Ospite speciale il cantautore Maldestro, che ha cantato il famoso brano Abbi cura di te, colonna somara del film Beata ignoranza diretto da Massimiliano Bruno e interpretato da Alessandro Gassman e Marco Giallini. L’attrice Luisa Guarro ha letto due brani tratti dal libro: “Dichiarazione alla vita” e la “Poesia del presente” con cui De Blasiis chiude il testo.

Il noto psicoterapeuta Jorge Llamo ha scritto la prefazione del libro, in cui sostiene l’autore in questo viaggio introspettivo, affermando che: “Nel momento storico in cui viviamo non è più tempo di cercare di modificare ciò che accade al di fuori di noi, ma è necessario, in questo presente, che il vero cambiamento arrivi dall’interno.