Sopravvissuti, Vincenza Alfano presenta il suo libro martedì 29 e sabato 3.

Martedì 29 settembre ore 18:30 in diretta sul canale YouTube della Polidoro Editore con Vincenza Alfano, Giovanna Scalzo e Antonio Esposito e

Sabato 3 ottobre ore 18:00 Presso la Libreria Iocisto Via Cimarosa n. 20 (Piazza Fuga) – 80127, Napoli

Con l’autrice dialogheranno Titti Marrone e Guido Pocobelli Ragosta

Doloroso e intimo questo lungo racconto della Alfano, in uscita il 29 settembre nella collana Miniperkins della Polidoro editore, dedicata alla narrativa breve.

La protagonista di Sopravvissuti è Mara – una donna, una mamma – che a seguito della perdita della figlia, precipita in un vortice di sofferenze.

Lungo tutta la narrazione ripercorre un viaggio introspettivo nel proprio passato, ritrovandosi a indagare dolori tenuti a bada per anni, mettendo in discussione sé stessa e le proprie scelte di vita.

Mara è obbligata dalla tragedia a fronteggiare le insicurezze di un’intera esistenza, a cercare di ricucire ferite passate mai rimarginate, nel rapporto con suo marito, con le sue fragilità.

Vincenza Alfano riesce a commuovere il lettore con uno sguardo mai stucchevole, sempre delicato, che indugia anche sui silenzi e sull’impossibilità di raccontare un certo tipo di dolore ancestrale.

L’autrice

Vincenza Alfano è nata e vive a Napoli. Scrittrice, giornalista, insegnante. Collabora con Il Corriere del Mezzogiorno. Conduce L’Officina delle parole, laboratorio di scrittura creativa. Cura le antologie in cento parole per L’Erudita. Ha pubblicato i romanzi Via da lì (Boopen), Fiction (Photo CiTy), L’Unica ragione (Homo Scrivens), Balla solo per me (Giulio Perrone Editore), Chiamami Iris (L’Erudita), e il saggio A Napoli con Maurizio de Giovanni (Giulio Perrone Editore), e il manuale di scrittura creativa Incipit, istruzioni d’uso per aspiranti scrittori (L’Erudita).

Scheda tecnica

Titolo: Sopravvissuti

Autore: Vincenza Alfano

Editore: Alessandro Polidoro Editore

Collana: MiniPerkins

Formato 11×16

Pagine: 96

Prezzo: 8,00 euro

Uscita: 29 settembre 2020

ISBN: 9788885737419