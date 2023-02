Sotto questi alberi, presentazione del libro di Alberto Libeccio giovedì 9 alla Biblioteca di Cultura Vesuviana.

Giovedì 9 febbraio alla Biblioteca di Cultura Vesuviana ALAGI di San Giorgio a Cremano verrà presentato il libro Alberto Libeccio “Sotto questi alberi. Storie di Donne”.

Sarà presente il sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno.

Accomunate dall’esperienza dolorosa dell’esodo, alcune donne, ospiti in un campo profughi

a seguito della fine del secondo conflitto mondiale, si confrontano mettendo a nudo le loro

emozioni e le esperienze che hanno forgiato il loro carattere. Vittime della Storia che rende

l’uomo protagonista di eroiche imprese, la loro assenza dallo scenario storico è motivata dal

ruolo sociale che erroneamente le relega in uno spazio angusto e assolutamente inadeguato.

Queste donne rivendicano la loro appartenenza alla società denunciando soprusi e

maltrattamenti fin troppo noti alle cronache di tutti i tempi. Il cammino di Maria, Dolores,

Sofia, Ludovica, e tante altre si intreccia indipendentemente dal loro volere e insieme

percorrono le strade della speranza, della condivisione dei sogni. Dai loro incontri in mezzo

alla natura, tra gli alberi, traggono quella forza necessaria per reagire alle intemperie della vita: la nostalgia dei luoghi natii, le angherie e i luoghi comuni che etichettano il sesso femminile, violenze psico-fisiche di uomini che spesso sono vittime di loro stessi. Ne nascono degli esseri rinnovati e pronti alla vita, come orchidee bellissime dal fascino straniero.

Sotto questi alberi. Storie di donne, di Alberto Libeccio, è un romanzo tutto al femminile,

visto e raccontato da un uomo che molto probabilmente ama moltissimo le donne.

Alberto Libeccio è nato a Napoli l’11 luglio 1958. Laureato e specializzato in materie giuridiche all’Università “Federico II” di Napoli, ha intrapreso la carriera nella Pubblica Amministrazione, arrivando a ricoprire incarichi di vertice. Pensionato, è sposato e ha quattro figli. Vive a Napoli con la sua famiglia.

La sua prima opera è stata L’orologio dalle lancette blu, pubblicata dalla casa editrice Albatros-Il Filo nel febbraio 2021, con la quale ha ottenuto un importante riconoscimento alla 46a edizione del Premio letterario Casentino 2021, con la “Segnalazione speciale della Giuria”; il “Premio di merito” alla 5a edizione del Premio letterario Milano International 2021; il “Diploma di merito” alla xv edizione del Premio letterario nazionale Alberoandronico.