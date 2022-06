Spagna 82, Aldo Putignano presenta il suo libro giovedì 9 a laFeltrinelli di via Greci.

Homo Scrivens è lieta di invitarvi alla prima presentazione di Spagna 82, il nuovo libro di Aldo Putignano, giovedì 9 giugno, alle 18:00, presso laFeltrinelli Librerie di Napoli (via dei Greci 70/76). L’autore dialoga con: Francesco Pinto e Giancarlo Marino. Letture a cura di Paquito Catanzaro.

Il volume – che si arricchisce del contributo di: Dino Zoff, Claudio Gentile, Fulvio Collovati e Giampiero Marini – inaugura la nuova collana Tempi Supplementari, dedicata alla narrativa e alla saggistica sportiva.

Spagna 82: Fu un trionfo.

Nessuno avrebbe immaginato che l’Italia di Bearzot avrebbe potuto compiere un’impresa del genere e salire imbattuta sul tetto del mondo, eppure

in quella squadra giocavano alcuni fra i più grandi calciatori della nostra storia: da Zoff a Scirea, da Paolo Rossi a Tardelli, e poi Bruno Conti, Cabrini, Antognoni, Graziani… Certo, dall’altra parte c’era il Brasile di Zico, la Germania di Rummenigge, e l’Argentina di un giovane fuoriclasse che avrebbe cambiato la storia del calcio, Diego Armando Maradona. E con loro un mondo intero, dal Camerun a El Salvador, con i loro sogni e i loro eroi.

E invece l’Italia vinse, e fu bellissimo. Talmente bello, talmente incredibile che sembra una favola. E questa favola vi voglio raccontare.

Illustrazioni a cura di Gianmarco De Chiara

Dall’incipit: La Spagna è una penisola legata al continente da una fitta catena di monti, da un corridoio di traffici, e da tanti bellissimi ricordi. Per tante generazioni d’italiani felici, la Spagna è la patria di Paolo Rossi ed Enzo Bearzot, che sono nati rispettivamente a Prato (per altro di 23 settembre, come me) e Aiello del Friuli, bei posti, certamente, ma solo dopo aver valicato i Pirenei son diventati eroi nazionali.

Infatti, sebbene si sia formata qualche secolo prima di noi, la Spagna è per noi legata a un numero, a formare una sigla che solo in Italia sappiamo tradurre senza esitazioni: Spagna 82. Proprio così, una combinazione necessaria, imperiosa come una data di scadenza. Spagna 82, perché allora le prime due cifre non erano così necessarie, era tutto 1900 e non ti potevi sbagliare.

Aldo Putignano, scrittore e editore di Homo Scrivens. È presidente dell’Associazione Campana Editori. Fra i suoi libri, editi da Homo Scrivens, Social zoo (premio speciale Carver) e Vita di Schiele (premi Megaris e Anna Maria Ortese).