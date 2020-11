Strane Coppie, appuntamento giovedì 19 dedicato a Akutagawa Ryūnosuke & Dino Buzzati.

Saranno Giorgio Amitrano (traduttore, docente di letteratura giapponese all’Istituto Orientale di Napoli, fra i massimi iamatologi italiani), Laura Bosio (scrittrice, editor, finalista Premio Strega), e l’attore Cristian Giammarini gli ospiti di Antonella Cilento giovedì 19 novembre alle 18.30 in diretta streaming, per l’ultimo appuntamento della rassegna culturale Strane Coppie – Shadows. L’ombra e la penna.

Dedicato a due grandi maestri del fantastico, gli scrittori Akutagawa Ryūnosuke & Dino Buzzati, l’incontro potrà essere seguito sulla pagina Facebook: lalineascrittalaboratori/https://www.facebook.com/ e sul canale Youtube: http://www.youtube.com/user/Lalineascrittalab) di Lalineascritta – Laboratori di scrittura.

Entrambi amati da generazioni di lettori, di scrittori e di registi, Akutagawa e Buzzati hanno ispirato anche grandi film, come sarà raccontato durante la conversazione accompagnata dai contributi cinematografici a cura di Marco Alfano.

L’edizione 2020 di Strane Coppie si è svolta in 5 tappe originariamente previste tra Napoli, Roma e Milano in prestigiose sedi culturali e artistiche. Travolta come ogni altro evento culturale dagli effetti della pandemia di Covid 19, è stata riadattata alle circostanze, proseguendo gli incontri in forma di diretta streaming e ritardando la programmazione destinata a concludersi lo scorso giugno. (ANSA).