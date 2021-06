Sviluppo sostenibile, Michelangelo Raccio presenta il suo libro alla Mondadori di Piazza Bovio il 6 luglio.

“Management ed Economia dell’Ambiente per lo Sviluppo Sostenibile”, edito da MR Editori, di Michelangelo Raccio, debutta alla Mondadori di Napoli.

L’appuntamento è per martedì, 6 luglio alle ore 18:00, al Mondadori Bookstore di Piazza Bovio, a Napoli.

A moderare il dibattito sarà Pietro Pizzolla, giornalista, direttore di “Gazzetta di Napoli”. I relatori saranno: Eleonora Belfiore, storico dell’Arte e giornalista; Antonio Di Maro, architetto che si occupa di neuroarchitettura e architettura sostenibile e Antonio Vitale, medico ortopedico, FareAmbiente Napoli Centro Storico.

Tematica scottante e particolarmente attuale quella dell’ultima fatica letteraria di Michelangelo Raccio, professore incaricato di Management ed Economia dell’Ambiente presso l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli ed ex sindaco.

Aver pensato di poter prendere dall’ambiente quasi tutto senza alcuna remora e di non essere in debito di nulla, ha fatto sì che si sopravvalutassero troppo le potenzialità e le capacità della natura di essere resiliente. Questo è il dato di fatto che ha ispirato l’autore che, partendo dall’assunto che il sistema economico opera all’ interno di un più ampio sistema ecologico che ne determina i limiti e le regole comportamentali, affronta tutte le problematiche inerenti il rapporto tra l’economia e l’ambiente. Egli, in maniera innovativa, focalizza l’attenzione sia sugli aspetti macroeconomici, governati dal decisore pubblico, che sugli aspetti microeconomici, governati per lo più da un management di carattere privatistico, e ne fonde insieme le prospettive.

Entrambe le visioni portano alla teorizzazione del modello economico circolare in grado di rigenerarsi ed innescare un processo di miglioramento continuo di tutti i sistemi sociali, sia in merito alle condizioni produttive che alle condizioni economiche generali.

Nell’opera sono affrontati concetti come: lo sfruttamento ottimale delle risorse naturali; la determinazione del valore economico delle risorse naturali; la gestione delle attività produttive in termini di mitigazione degli impatti sull’ambiente; la responsabilità sociale degli operatori economici; i vantaggi e gli svantaggi per le comunità che possono derivare da politiche pubbliche che hanno impatto sull’ambiente; i meccanismi di funzionamento della domanda e dell’offerta; i meccanismi inerenti la tassazione come leva di mitigazione degli impatti. Vengono, altresì, delineate le linee strategiche ed operative per lo sviluppo sostenibile delle economie afferenti ai territori appartenenti ad un’area protetta (Parco Nazionale).