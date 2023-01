Terzigno Verde, al via la rassegna letteraria.

Mercoledì 11 Gennaio 2023 alle 18, presso l’Openspace di Piazzetta Borgonuovo a Terzigno, spazio condiviso da varie associazioni locali, si terrà la presentazione del libro di Salvatore Claudio D’Ambrosio dal titolo “Ho ancora gli occhi da cerbiatto”.

Un racconto autobiografico, una storia non facile da leggere, a tratti edulcorata, ma una storia vera in grado di dare un barlume di speranza a chi pensa di aver toccato il fondo. Perché non bisogna mai smettere di sperare che le cose possano migliorare.

L’evento, organizzato da Terzigno Verde in collaborazione con il Club del Libro “Lettori Vesuviani” (iniziativa dell’Associazione Arcadia), costituisce l’apertura di un ciclo di presentazioni di libri di scrittori locali.

Moderatrice dell’incontro, Emilia Rosaria Recupito, docente di lettere. Introdurrà Francesco Servino, giornalista e portavoce di Terzigno Verde.