The Spark, gli appuntamenti della settimana.

Si avvicina Natale e The Spark presenta un’altra serie intrigante di eventi e presentazioni.

Si inizia Lunedì 13 dicembre alle ore 18:00:

La scrittrice e giornalista culturale Daniela Matronola presenta il suo libro di racconti:

“Il mio amico”

(Manni Editore)

Dialogano con l’autrice Anna Rosa Della Rosa e lo scrittore e editor Nando Vitali.

Modera la poetessa Emilia Santoro.

Quattro racconti con un unico protagonista: Mauro, anestesista presso l’antico ospedale sul Tevere, che sa tenere a bada il dolore – il proprio e l’altrui. Per scoprire chi è, ha attraversato un’intera vita, e solo per accumulo ha capito che tutto ciò che disperava di poter mai meritare è stato di gran lunga superato dai fatti. Il vero cuore è la sua fortuna. Matronola racconta di avere sorriso a questo suo amico-personaggio, a questo amico invisibile, quando gli è comparso. «Se sorridi a tutte le cose invisibili, allora hai fatto il salto della soglia» scrive. E ci fornisce le due chiavi forse più importanti per leggere il suo lavoro: un esperimento fatto per domare il dolore, dunque la realtà, con l’intelligenza del linguaggio.

Martedì 14 dicembre alle ore 18:00

Lo scrittore, giornalista e storico Riccardo Riccardi presenta il suo libro:

“La dinastia Ulmo”

(Edizioni Dal Sud)

Dialoga con l’Autore il giornalista Francesco Gravetti. Letture a cura di Francesco Terracciano (poeta). Saluti istituzionali del sindaco di Ottaviano Luca Capasso.

Un viaggio sospeso nel tempo tra Matera, Taranto, Martina Franca, Castellaneta, Locorotondo, Ottaviano e Napoli. Riccardo Riccardi, autore di numerose biografie, ricostruisce le linee guida della dinastia Ulmo a ritroso nel tempo, partendo da figure leggendarie vissute nel lontano Medioevo in Basilicata per spargersi, nel corso dei secoli, prima nella limitrofa Puglia e poi nel napoletano. Una saga familiare che si propone al lettore con l’interesse di un’affascinante narrazione e che, grazie alle vicende legate all’ambito dell’amministrazione locale, delle professioni religiose e della vita culturale, rappresenta una spettacolare vicenda di mobilità della ricchezza e di formazione dello Stato borghese meridionale.

Mercoledì 15 dicembre alle ore 18:00

Presentazione del volume:

“Brevi scritti sull’Europa”

A cura di Umberto Aleotti e Bianca Desideri.

(Fondazione AIMC onlus)

Evento organizzato in collaborazione con UNISIN Regionale Campania.

Il volume offre più di uno spunto di riflessione sul futuro dell’Unione Europea alla luce dei mutamenti socio-economici causati dalla pandemia Covid-19 e sulle conseguenze prodotte dalla Brexit. Alla sua stesura hanno partecipato docenti universitari, giornalisti, avvocati, giuristi ed esperti, che hanno voluto offrire un contributo di idee ed esperienze alla pubblicazione, edita dalla Fondazione AIMC onlus.

Giovedì 16 dicembre alle ore 17:00

Le docenti universitarie Luisa M. Paternicò, Valeria Varriano e Tian Huiting presentano il volume da loro curato:

“Grammatica della lingua cinese”

(UTET Università)

Introduce e modera il prof. Giuseppe Balirano (Università di Napoli “L’Orientale”). Ai presenti sarà inoltre riservato uno sconto del 15% sull’acquisto del volume.

Il volume fotografa e descrive il cinese standard, nei suoi due registri colloquiale e formale, così come viene parlato, scritto, studiato e insegnato oggi in Cina e all’estero, con una particolare attenzione ai lettori italiani. A questo scopo, le autrici hanno messo in evidenza gli aspetti grammaticali che considerano, alla luce della loro esperienza di insegnamento, di maggiore difficoltà per un italofono, utilizzando, quando ritenute pertinenti, descrizioni contrastive. La Grammatica della lingua cinese è pensata come un testo unitario di riferimento, moderno, aggiornato e di agevole consultazione per studenti di livello intermedio-avanzato. Il testo è inoltre un supporto didattico utile ai docenti per la programmazione dei corsi e si presta bene a coadiuvare e affiancare eventuali altri materiali per l’insegnamento del cinese mandarino.

Venerdì 17 dicembre alle ore 18:00

La scrittrice e giornalista Mariella Romano presenta il suo romanzo:

“Ricciola di mare”

(Edizioni Duemme)

Dialoga con l’Autrice la giornalista Stella Gervasio.

Cresciuta in un paese del Sud, la protagonista di Ricciola di mare è un’avvocatessa di successo ma anche una donna in fuga da un dolore di cui ignora l’origine. Alla ricerca della verità, inizia un viaggio nel suo passato. Rivive l’adolescenza, rivede i personaggi della gioventù, s’imbatte nelle mille sfaccettature dell’amore e scopre nei segreti della famiglia le radici profonde del male oscuro che la tormenta.

Gli eventi si terranno nel rispetto delle norme vigenti in materia di Covid 19 e si ricorda che per accedervi occorre esibire il Super Green Pass.