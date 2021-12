The Spark Mondadori, gli appuntamenti della prossima settimana.

Anche questo inizio di dicembre sarà caratterizzato da una proposta di eventi sempre all’altezza degli standard di qualità e coinvolgimento da noi voluti e mantenuti in quest’ultimo anno di attività.

Scopriamo nei dettagli tutti gli appuntamenti!

Martedì 7 dicembre alle ore 18:00

La giornalista, scrittrice e documentarista Carola Carulli presenta il suo libro:

“Tutto il bene, tutto il male”

(Salani)

Dialogano con L’Autrice gli scrittori Lorenzo Marone, Emanuele Bosso e la scrittrice e giornalista Enza Alfani.

Bisogna avere coraggio anche per essere felici, e Sveva nella casa dei suoi genitori non lo è mai stata. Sarah, sua madre, ha puntato tutto sulla bellezza e sulla conquista di un ruolo in società, per osservare il mondo da una posizione comoda. Ma a Sveva non importa dei bei vestiti o delle scuole esclusive, né di cercare un uomo perbene e un matrimonio sicuro. Per questo, ogni volta che può scappa da sua zia Alma, la mamma che avrebbe voluto, la stramba con gli occhi di colori diversi, l’irregolare di famiglia, la ribelle a cui non va mai bene niente. In lei ha trovato un’amica e una complice, qualcuno da cui imparare il senso dell’amore, l’indipendenza e – perché no? – anche gli sbagli. Con delicatezza e una scrittura ricca di sfumature, Carola Carulli getta uno sguardo originale sulla maternità, sull’ambivalenza dei legami di sangue e sulla straordinaria capacità delle donne di ferirsi e di curarsi l’un l’altra.

Venerdì 10 dicembre alle ore 18:00

Lo scrittore, giornalista e docente universitario Sante Roperto presenta il suo romanzo:

“La banda della regina”

(Cento Autori)

Dialoga con L’Autore lo scrittore nonché Direttore editoriale della stessa casa editrice Emanuele Bosso. Modera la scrittrice e bookstagrammer Federica Scerbo (alias@federica.sherwood).

Alfredo Morselli è un docente di storia che ha intrapreso un’indagine sulle vicende di un brigante protagonista della resistenza antifrancese all’inizio del 1800. Con lo scopo di recuperare alcuni documenti su epiche battaglie contro Napoleone, ritorna dopo tanti anni in Calabria, nei luoghi dove aveva trascorso la sua giovinezza. In poco tempo finisce sulle tracce di Pietro, il suo migliore amico, appassionato di scacchi ma scomparso venticinque anni prima. Alcuni incongruenti dettagli sul caso, lo spingono a credere che sia ancora vivo. Sullo sfondo di una terra controversa avvolta nel caldo di una torrida estate, Alfredo sarà accompagnato da un giovane giornalista calabrese lungo le insidie di un viaggio che si trasformerà presto in una triplice ricerca. Sul brigante, su Pietro e su sè stesso.

Sabato 11 dicembre alle ore 18:00

L’antropologo Francesco Staffa presenta il suo romanzo:

“Akuaba”

(D Editore)

Un’ombra dal passato oscura gli sguardi di Guido e Ada. Oggi, quel passato bussa alla porta, affiorando dal luogo dove trent’anni prima, in Nigeria, tutto è iniziato. È proprio dal paese africano che prende il via una vicenda in cui migrazioni, neocolonialismo, corruzione e manipolazione si intrecciano a un groviglio di passioni, desideri, ambizioni inseguite a qualsiasi costo. Dopotutto, chiunque è costretto, prima o poi, a perdere l’innocenza per cedere alle proprie ossessioni, per annullarsi, per perdere la propria anima.

Gli eventi si terranno nel rispetto delle norme vigenti in materia di Covid 19 e si ricorda che per accedervi occorre esibire il Super Green Pass.