The Spark Mondadori, gli appuntamenti della settimana.

Lunedì si parte con la presentazione del volume:

Storie di Napoli

“Il regno incantato”

Storie e leggende partenopee

(Neapolis Alma Edizioni)

Intervengono Federico Quagliuolo, fotografo e fondatore del portale web dedicato alla cultura napoletana “Storie di Napoli”, Francesco Li Volti (Caporedattore del sito web), Beatrice Morra (Autrice del sito web), Luca Iavarone (Art Director di Fanpage) e Andrea Esposito (Direttore creativo del Teatro Bellini di Napoli).

Ventiquattro miti, leggende e segreti di Partenope raccontati ai più piccoli attraverso narrazioni e illustrazioni. Un regno incantato di storie che racconta le infinite sorprese di Napoli e della sua terra. Prefazione Marco Perillo. Postfazione Luca Iavarone.

Età di lettura: da 7 anni.

Martedì 30 novembre alle ore 18:00

Il giornalista scientifico Romualdo Gianoli presenta il volume (da lui tradotto e curato):

“L’eruzione vesuviana del 1872”

di Francesco Mastriani e Luigi Palmieri.

(D’Amico Editore)

Intervengono in qualità di relatori le scrittrici Lucia Sorrentino e Gemma Formisano.

Con la partecipazione dell’editore Vincenzo D’Amico e del giornalista e scrittore Marco Molino.

Tra aprile e maggio 1872 il Vesuvio dà vita a una delle più importanti e spettacolari eruzioni del XIX secolo. Di quell’evento sono testimoni d’eccellenza due importanti napoletani: Francesco Mastriani e Luigi Palmieri, un famoso scrittore e un geniale scienziato. Ciascuno scriverà una cronaca di quegli eventi ma dal proprio punto di vista e con le proprie finalità. In questo volume i due scritti sono riuniti e messi a confronto per la prima volta, accompagnati da un saggio introduttivo che ricostruisce l’importanza delle due opere nel contesto storico-scientifico del tempo.

Mercoledì 1° dicembre alle ore 18:00

La scrittrice Francesca Esposito presenta il suo romanzo:

“Il bacio di Klimt”

(Le Parche Edizioni)

Nessuno può sottrarsi al destino, tantomeno Francesca Delgado. Per quanto provasse a scappare, la troverà sempre mettendola di fronte a due scelte: arrendersi e accettarlo o sfidarlo e mutarlo.

La protagonista si troverà a cambiare radicalmente la sua vita mettendosi alla ricerca di uno spietato serial killer ossessionato dall’arte, Andrea Riestri, lo stesso che anni prima, mascherato da principe azzurro, l’aveva fatta innamorare. Il destino la condurrà nella città di Napoli che farà da sfondo a terribili delitti e grandi rivelazioni. All’ombra del Vesuvio inizierà la sua corsa contro il tempo, tra punti d’arrivo e luoghi di partenza.

Giovedì 2 dicembre alle ore 18:30

Lo scrittore, opinionista e critico letterario Nicola Vacca presenta la sua opera:

“Muse nascoste. La rivolta poetica delle donne”

(Galaad Edizioni)

Dialoga con l’Autore il poeta Francesco Terracciano.

Modera l’avv. e poeta Bruno Di Pietro.

Se la poesia è espressione dell’indicibile, celato oltre le pieghe dell’esistenza, se è indagine del reale per oltrepassarne traumi e sofferenze, esprimendo ideale e bellezza, se è tensione verso un linguaggio che non si lascia addomesticare, se − in una parola − la poesia è una rivolta contro le imposizioni e le costrizioni dell’esistente per ambire a un sogno di libertà e di assoluto, allora il presente volume costituisce lo strumento per porsi in ascolto di quell’indicibile, attraverso la vita e la voce di ventiquattro poetesse, molte di loro ancora ignote al vasto pubblico, figure esemplari di un assalto ai limiti dell’esistenza individuale e sociale, ai segreti inesplicabili del mondo fisico e metafisico, alla resistenza della parola e del suo mistero. (Dalla prefazione di Luigi Beneduci)

Venerdì 3 dicembre alle ore 18:00

La docente e scrittrice Giuliana Muscio presenta il suo saggio:

“Napoli/New York/ Hollywood”

La storia dell’emigrazione artistica italiana che ha cambiato il cinema americano e l’immagine degli italiani negli USA.

(Dino Audino Editore)

Il libro è un’appassionata ricerca sull’impatto esercitato da attori, musicisti e registi italiani emigrati negli Stati Uniti sulla storia del cinema hollywoodiano e sui media americani tra il 1895 e il presente. Il lavoro culturale di generazioni di attori (e musicisti) provenienti dall’Italia ha infatti contribuito non solo al cinema d’Oltreoceano, ma anche alla costruzione dell’immagine degli italiani e dell’italianità presso il pubblico americano. Nel volume si esaminano dunque le carriere di performers italiani non solo di nascita o di ascendenza, ma in quanto portatori di una cultura teatrale italiana: una cultura che abbraccia alto e basso, tragedia e commedia, musica e danza, naturalismo e improvvisazione. La storia dell’influenza della diaspora italiana sui media americani viene ricostruita con un’approfondita ricerca di archivio, un’attenta analisi dei testi filmici e interviste con eredi di queste tradizioni come Francis Coppola, Talia Shire, John Turturro, Nancy Savoca e David Chase.

