The Spark Mondadori, gli appuntamenti della settimana.

A pochissimi giorni dal Natale The Spark Mondadori organizza l’ultima batteria di eventi tenendo conto delle esigenze di tutti i lettori.

Domenica 19 dicembre alle ore 11.30

Presentazione dell’antologia di racconti edita dalla neonata casa editrice The Spark Press e frutto del contest letterario “The Spark Writing Contest – I Edizione”:

“Le città silenti”

Nuovi spazi di resistenza oltre il buio.

Partecipano all’evento lo scrittore ed editor Nando Vitali (in qualità di giurato del contest insieme ad Angelo Petrella e Antonio Menna) e Luca De Pasquale, autore della Prefazione della raccolta nonché ideatore e promotore del bando letterario. A fare gli onori di casa l’editore e architetto Michela Musto.

Contestualmente alla presentazione dell’opera saranno designati ufficialmente i tre racconti selezionati dai giurati, che apriranno l’antologia.

Lunedì 20 dicembre alle ore 18:00

Lo scrittore Francesco Borrasso presenta il suo romanzo:

“Ìsula”

(Editoriale Scientifica)

Intervengono gli scrittori Carmen Pellegrino e Fabrizio Coscia.

Questo libro è un taccuino di viaggio, il diario intimo di uno scrittore che si confronta con i propri fantasmi e con l’ombra incombente di un «male oscuro», durante un soggiorno imprevisto in un’isola che diventa esilio dell’anima, dove i luoghi sembrano incarnare tutto il bene e tutto il male della vita. Francesco Borrasso parla di sé e di ciò che lo circonda con la naturalezza e la meticolosità di una confessione, denudandosi e consegnandosi al lettore nell’intenzione – poetica e programmatica – di rompere i confini tra vita e scrittura.

Martedì 21 dicembre

DOPPIO APPUNTAMENTO

Alle ore 16:00

La scrittrice e avv. Biancamaria Sparano presenta il libro da lei curato:

“Le prime colazioni”

(Guida Editore)

Intervengono Barbara Calaselice, Angela Fiorino e Francesca Giovene.

Modera Alfonso Sarno.

Terzo volume della collana a scopo benefico, e dal sapore delle buone cose fatte in casa, da condividere con gli amici. Il lavoro prosegue un percorso iniziato più di un anno fa. La colazione, dolce o salata che sia, non è solo il pasto più importante della giornata ma è metaforicamente anche il risveglio dell’anima, una rinascita.

Alle ore 18:00

Il docente di biomeccanica e condizionamento sportivo e PhD in fisiologia Francesco Vincenzo Ferraro presenta, per la prima volta in Italia, il suo volume:

“Guida all’allenamento respiratorio”

(Castelvecchi)

Dialoga con l’Autore Maria Luisa Iavarone, Ordinaria in Pedagogia generale e sociale, all’Università Parthenope e Direttrice del Master Universitario di I livello per “Esperto in educazione motoria e sportiva per l’inclusione e la prevenzione del rischio”.

L’allenamento inspiratorio (Inspiratory Muscle Training), da anni oggetto di studi e ricerche, è stato introdotto con successo in campo terapeutico e sportivo. Nel testo, rivolto a esperti e non, ne sono illustrati i fondamenti: preparazione motoria, psicologica, tecnica e coordinata, realizzata attraverso l’esercizio fisico-respiratorio. Guida all’allenamento respiratorio spiega in maniera scientifica e accessibile i concetti e le pratiche basilari, sia in ambito clinico che in ambito sportivo, per recuperare la consapevolezza del nostro respiro e il controllo del nostro corpo.

Gli eventi si terranno nel rispetto delle norme vigenti in materia di Covid 19 e si ricorda che per accedervi occorre esibire il Super Green Pass.