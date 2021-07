The Spark Mondadori, gli appuntamenti della settimana.

Gli eventi The Spark Mondadori della terza settimana di Luglio partono lunedì 12 alle 18 con la presentazione del libro “I randagi” (Scatole Parlanti) di Carmine Ferraro.

Dialoga con l’autore Andrea Dolla, letture a cura di Anna Chiara Menditto.

“El Paso”. Un bar. Quattro mura scalcinate e gente che non sa più dove sbattere la testa, anime della peggior specie con un conto in sospeso da pagare. Sanno bene che non basta l’alcol per dimenticare il passo falso che ha spedito gambe all’aria la loro intera esistenza, eppure, una volta varcata la sua soglia, i randagi non lasciano più il bar. Si tratta di un luogo singolare, un porto in cui si approda solo per naufragio.

Mercoledì 14, allo stesso orario, Pippo Zarrella presenta “Nero chiaro quasi bianco” (Neo Edizioni).

Dialogano con l’autore Alessandra Farro e Giovanni Chianelli.

L’avvocato Oreste Ferrajoli, napoletano, ha uno studio avviato, i cui guadagni arrivano in gran parte da truffe assicurative ai danni del Comune; complici: clienti disperati, prestanomi, colleghi e medici conniventi. Sua moglie Marisa dedica le giornate al filler e al pilates; l’amico Gennaro, suo collega, è la spalla fidata per nuove strategie e serate clandestine; poi ci sono Giggino e i fratelli Esposito, la longa manus di ogni progetto sommerso. Ma qual è il prezzo da pagare quando ci si spinge oltre?

Giovedì 15 alle 18 sarà Agnese Palumbo a presentare “Di sangue e di altre cure. Il mistero di Caravaggio al Rione Sanità” (Edizioni San Gennaro).

Dialoga con l’autrice Angelo Petrella, direttore della collana sVInCOLI.

Nel cuore del viceregno spagnolo, memorie di sommosse e rivolte fanno da sfondo a una storia d’arte e d’amore: quella tra Giovanni Orefice, che nell’ottobre del 1606 decide di abbandonare la ricca famiglia per inseguire il sogno di diventare pittore, e Cecilia, una promettente medichessa, ribelle agli ostacoli e alla legge maschile del «Non si può fare».

Venerdì 16 Ermisio Mazzocchi presenta “Una vita per cambiare” (Atlantide Editore)

Dialogano con l’autore il professore Nino Ferraiuolo e il giornalista Marco Lombardi. Interviene Vincenzo Ascione, sindaco di Torre Annunziata.

Ci sono delle domande alle quali nella vita bisogna trovare delle risposte. Il viaggio che intraprende Fulvio, il protagonista del romanzo, è esistenziale. Il respiro di un’attualità sempre sullo sfondo degli anni e spesso ingombrante, le contorsioni di una personalità ipersensibile e di una mente curiosa ma bloccata, il contrasto simbiotico tra amore ed eros, soprattutto la politica così pervasiva, ostica, appassionante e cruda, sono i fili che intrecciano la trama di “Una vita per cambiare”.

Tutti gli eventi si terranno in piena conformità delle regole in materia di Covid.

THE SPARK MONDADORI BOOKSTORE

Piazza Bovio 33

80133 Napoli

081 9221750

www.thesparkhub.it