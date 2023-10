Torna Giocolibro a San Giorgio con due appuntamenti dedicati ai neo genitori

Giocolibro, il progetto finanziato da Cepell -Centro per la promozione del libro e della lettura – vinto dall’Associazione La Bottega delle Parole di San Giorgio a Cremano torna in Ottobre con 2 nuovi appuntamenti dedicati alla lettura.

Focus di questo mese saranno i piccolissimi e le mamme in attesa: venerdì 20 Ottobre e mercoledì 25 Ottobre sono invitati a partecipare in Villa Falanga tanti neo genitori e donne in dolce attesa.

Gli incontri targati GiocoLibro questo mese saranno svolti in collaborazione con l’educatrice perinatale Annamaria Spigno , esperta in babywearing, allattamento e in massaggio neonatale.

E’ importante leggere durante la gravidanza? È utile leggere a voce alta ai neonati?

Da moltissimi studi si evince che leggere al pancione dà al bambino in grembo la possibilità di imparare a conoscere, riconoscere ed amare la voce della sua mamma oltre che i suoni del mondo esterno.

È ormai risaputo infatti come il feto inizi a percepire l’ambiente esterno molto prima del termine della gestazione; leggere al bambino in gravidanza permetterà al piccolo di famigliarizzare con la voce della madre e del papà abituandosi ai toni rilassanti e rassicuranti dei genitori e rafforzando fin dai primi mesi un legame che al momento della nascita sarà già ben strutturato.

Non solo, è stato dimostrato come questa lettura “precoce” stimoli diversi aspetti cognitivi del bimbo, potenziandone le capacità linguistiche (facilità di alfabetizzazione e riconoscimento delle parole) nonché quelle mnemoniche.

Nell’ultimo trimestre il cervello del feto può già cominciare ad immagazzinare ricordi (seppur molto “sfumati”) e informazioni.

Prima ancora del contenuto, sono la sonorità e il ritmo della lettura a ricoprire un ruolo di primaria importanza.

Filastrocche, ninna nanne, canzoni sono dunque le scelte migliori per leggere al bambino nel pancione, in quanto il ritmo costante e cantilenato permette al neonato di identificare i diversi suoni.

Durante gli incontri si leggeranno quindi albi illustrati dedicati alla primissima infanzia, imparando tecniche di respirazione e di apprendimento alla lettura ad alta voce.

Verrà inoltre fornita una ricca bibliografia per trarre spunto per le letture durante la gestazione e per i primissimi mesi di vita del bambino.

Alla lettura a voce alta seguiranno i momenti formativi e informativi di Annamaria Spigno dedicati al “portare in fascia” (babywearing) per scoprire le radici e le tecniche dell’antica pratica che stimola il linguaggio della pelle – il 20 ottobre – e l’importanza dell’allattamento, come riconoscere un attacco profondo e i falsi miti che lo accompagnano – il 25 ottobre.

Gli incontri con Annamaria Spigno saranno sempre accompagnati da momenti di riflessione e confronto durante i quali si ascolteranno le domande e i dubbi delle mamme in un cerchio di confronto.

Gli appuntamenti sono GRATUITI e si terranno in Villa Falanga a San Giorgio a Cremano.