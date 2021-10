Torna il circolo Book & Tè di Scrittura & Scritture, primo appuntamento giovedì 14.

Dopo lo stop forzato di un anno, causa pandemia, si avvia con successo a Napoli presso la sala eventi della casa editrice Scrittura & Scritture il consolidato appuntamento con il circolo Book & Tè: Il più longevo circolo letterario di Napoli, capace di coniugare la modernità con il sapore retrò, condito da tanto divertimento, coccole e dolcezze. Accolti in un’atmosfera retrò che ricorda i bei circoli letterari di un tempo, tra nuvole di tè e infusi, teiere e tazze di porcellana, prelibatezze di pasticceria, si animano conversazioni intorno alla lettura seguite da giochi letterari a premi.

Pur mettendo sempre al centro la buona lettura in compagnia, infatti, il Circolo Book & Tè è molto più di un semplice gruppo di lettura. il Circolo Book & Tè cura la lettura e lo spirito attraverso una serie di eventi in un salotto dal sapore ottocentesco, tra prelibatezze sempre diverse a ogni appuntamento, per palati raffinati. Sei pomeriggi da trascorrere insieme a persone accomunate dal gusto della lettura e dallo spirito allegro.

Il Circolo Book & Tè è nato nel 2014 da una felice idea delle editrici di Scrittura & Scritture, Chantal ed Eliana Corrado, con l’intento di creare a Napoli un coinvolgimento giocoso intorno al libro, seguendo la convinzione che la lettura, in questo modo, possa davvero diventare un sano divertimento e una bellissima alternativa al virtuale che tanto più negli ultimi tempi ha invaso forse un po’ troppo le nostre vite. Ogni appuntamento si conclude sempre con un gioco letterario diverso e la possibilità di vincere premi.

Tutti e sei gli eventi del Circolo Book & Tè si terranno dal 14 ottobre al 24 marzo dalle 17,30 alle 19,30, uno al mese presso la sede di Scrittura & Scritture, in corso Vittorio Emanuele, 421- Napoli.

Per partecipare al Il circolo Book & Tè occorre iscriversi seguendo le modalità indicate sul sito della casa editrice, ma restano pochissimi posti disponibili.

Ciascun incontro avverrà nel rispetto della normativa vigenti in materia, dettata dall’emergenza sanitaria SARS COVID19.

La partecipazione al Circolo Book & Tè è subordinata all’esibizione del green pass valido, come da normativa vigente.

Tutte le informazioni sul sito www.scritturascritture.it

Informazioni al 0815449624|| info@scritturascritture.it