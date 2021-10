Tornano le Strane Coppie di Antonella Cilento, primo appuntamento giovedì 14.

Con cinque appuntamenti dal 14 ottobre al 16 dicembre la tredicesima edizione della rassegna di letteratura internazionale Strane coppie, intitolata Tell the music ideata e condotta dalla scrittrice Antonella Cilento, indagherà il fitto rapporto intrecciato in diverse epoche tra stili e linguaggi della letteratura, della poesia e della musica.

Agli incontri, in presenza nello storico Monastero delle Trentatrè nel cuore di Napoli (via Armanni, 16) e trasmessi in streaming sulla pagina Fb Lalineascritta, parteciperanno scrittori, saggisti, musicisti e attori, raccontando la letteratura ispirata dalla musica, ma anche musicisti la cui vita è stata oggetto di invenzione letteraria.

Con dialoghi, esibizioni musicali dal vivo, un’anticipazione cinematografica a cura di Stefano Pistolini e letture d’attore, ospiti della rassegna saranno: Giuseppe Montesano, Mario Fortunato, Bruno Arpaia, Marta Morazzoni, Marino Niola, Vittoria Martinetto, Raffaele Aragona, Francesco D’Errico e Luca Signorini, Maria Sebregondi, Gea Martire, Fabio Cocifoglia, Orlando Cinque, Anna Rita Vitolo, Marcella Vitiello e i Ferraniacolor.

Ad aprire il programma, il 14 ottobre, sarà l’incontro Il canto e la carne, approfondimento su Charles Baudelaire ed Émile Cioran associati al compositore Wagner; si proseguirà giovedì 28 con L’altro è un dono su Manuel Puig e Pier Vittorio Tondelli, la letteratura degli anni Ottanta e la musica. Nel mese di novembre, giovedì 11, il terzo appuntamento sarà dedicato all’Arte dell’improvvisazione di Julio Cortázar, Thelonius Monk e Charlie Parker. Chiudono il programma due incontri in dicembre: giovedì 2, sul tema Seduttori, dedicato a Da Ponte e Casanova e quindi a Mozart, mentre il 16 dicembre con Fiori Minimali riflettori su Raymond Queneau e Georges Perec con la produzione musicale di Steve Reich, Nino Ferrer e dei Soft Machine. Per partecipare in presenza: info@lalineascritta.it. (ANSA).