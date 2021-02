Tra Van Gogh e i peperoni, le commedie di Eduardo Tartaglia in un libro, presentazione giovedì 25.

Giovedì 25 febbraio alle ore 17.30 sulla piattaforma zoom e in diretta sulla pagina Facebook della casa editrice, si discute di Tra Van Gogh e i peperoni” (Guida editori) di Eduardo Tartaglia, una raccolta delle commedie e degli atti unici scritti dall’attore e regista napoletano in un arco di tempo che va dal 1993 al 2017. Un quarto di secolo, ormai, in cui la produzione di Tartaglia ha segnato le stagioni teatrali attraverso un percorso di scritture e di messe in scena che hanno fatto conoscere ed apprezzare uno stile divenuto ormai inconfondibile.

Insieme all’autore, gli attori Veronica Mazza, Mario Porfito, Massimo De Matteo, Peppe Miale.