Tributo alle donne nel libro “Regine di Cuori e Inganni d’Autunno”, mercoledì 24 alla Biblioteca De Martino al Vomero.

Autunno, stagione del rimpianto, il veleno per eccellenza delle fate, metafora delle stagioni del cuore: è da queste suggestioni che l’autrice Eleonora Belfiore, realizza la sua prima opera editoriale “Regine di cuori e Inganni d’Autunno” (Turisa editrice). Mercoledi 24 novembre alle 17,30, nell’ambito della rassegna letteraria promossa da Ersilia Di Palo, Coordinatrice E.I.P. Italia, Strumento di Pace, si presenta al Vomero presso la Biblioteca De Martino, della 5° Municipalità, il testo “Regine di cuori e Inganni d’Autunno”. Porterà i suoi saluti Clementina Cozzolino, Presidente della 5° Municipalità. Saranno presenti oltre all’autrice, il giornalista Renato Aiello, Fabio Capomazza, psicologo, psicoterapeuta, la Presidente del Premio Internazionale Emily Dickinson, Carmela Politi Cenere. Le letture saranno lette ed interpretate dall’attrice Liliana Palermo. A moderare l’evento, il giornalista Giuseppe De Silva. Vengono descritti quattro profili di donne in lotta contro un destino già prestabilito. Le donne protagoniste tutte diverse tra loro, per contesto sociale, civiltà ed epoca culturale, ma unite da una forza indomita, un po’ spregiudicata, ci insegnano pur tuttavia, che l’amore vince su tutto. Passioni, amori, ossessioni, quasi un gioco interattivo con il lettore che viene guidato in un sentiero fatto di magie, fiabe, sorprese, inganni con al centro le donne e la loro conquista.

Sabrina Ciani