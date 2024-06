Un anno con il Commissario Ricciardi, venerdì 28 il cofanetto nelle librerie e nelle fumetterie a cura di Bonelli

Nuovo appuntamento in libreria e fumetteria il prossimo 28 giugno per la serie delle graphic novel che traducono in fumetti le vicende del Commissario Ricciardi creato dalla penna di Maurizio de Giovanni.

Le prime storie del personaggio tornano infatti in un’edizione di pregio, imperdibile per tutti i fan e collezionisti del celebre Commissario Ricciardi. Un elegante cofanetto raccoglie Il senso del dolore, La condanna del sangue, Il posto di ognuno, Il giorno dei morti: l’inizio di una saga che continua ad appassionare moltitudini di lettori.

Lo scrittore Maurizio de Giovanni ha spiegato: “Di fronte a un testo scritto siamo attivi. Mentre leggiamo un libro non possiamo fare altro: chiacchierare, navigare sui social, guardare un film. Anche per questo narrativa, cinema, telefilm e fumetti hanno linguaggi molto diversi. Quello che, come scrittore, posso rendere attraverso la narrativa è in primo luogo proprio l’interiorità dei personaggi. Ne racconto i sentimenti, più che le azioni. Quando invece si lavora su linguaggi visivi, è necessario affidare l’interiorità alle espressioni dei personaggi, ai loro volti e alle loro interazioni. Così ‘Il Commissario Ricciardi a fumetti’ non è traduzione in realtà della mia inventiva letteraria. Ma la traduzione di quanto io avevo immaginato in un’altra fantasia”.

Come sempre, il progetto è curato da Luca Crovi e le storie sono realizzate in coordinamento con la Scuola Italiana di Comix.

COFANETTO

UN ANNO CON IL COMMISSARIO RICCIARDI.

Soggetto: Maurizio de Giovanni

Sceneggiatura: Claudio Falco, Sergio Brancato, Paolo Terraciano

Disegni: Daniele Bigliardo, Lucilla Stellato, Alessandro Nespolino, Luigi Siniscalchi

Copertina: Daniele Bigliardo

Formato: 19,5 x 26 cm, colore

Tipologia: Cartonato

Pagine: 704

ISBN code: 978-88-6961-954-0

Prezzo: 76 euro

