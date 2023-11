“Un assaggio di Napoli”, Antonella Fabbricatore presenta il suo libro al Ristorante al 53 mercoledì 8

Appuntamento con il gusto e la letteratura, mercoledì 8 novembre alle ore 18 la giornalista e animatrice culturale Antonella Fabbricatore presenterà il suo libro “Un assaggio di Napoli. La storia partenopea attraverso la sua cucina” presso il Ristorante al 53 di Piazza Dante, nel cuore di Napoli. Dialogherà con l’autrice il direttore del premio Elsa Morante Tiuna Notarbartolo e l’economista e scrittore Pino Spirito.

Una presentazione-simposio, infatti chi vorrà dopo la presentazione potrà cenare e degustare i piatti tipici della cucina napoletana realizzati con le ricette scritte nel libro (30 euro cena più libro).

La cena non è obbligatoria, infatti sarà possibile partecipare anche alla sola presentazione.

“Un assaggio di Napoli” è pubblicato dalla Giannini Editore, una delle case editrici più antiche di Napoli. Il libro della Fabbricatore è il settimo dell’agilissima collana Sorsi, volumi piccolissimi nel formato (A6) e nel prezzo (6,00 euro), che raccontano storie, curiosità che rinvigoriscono lo spirito proprio come una tazzina di caffè. Sorsi di saggi, letteratura, riflessioni e curiosità scritti in gran parte dai 3C, intellettuali, giornalisti e scrittori che fanno parte della sempre più vasta rete di comunicatori di cultura.

Il libro di Antonella Fabbricatore è dedicato alla cucina, metafora della storia e della vita. Attraverso le leggende ed i racconti delle ricette si esprime spesso l’animo di un popolo. Partenope rappresenta il luogo della integrazione e della diversità che si unisce nella ricerca del bello e del gusto. In questo piccolo libro sono illustrate le origini, spesso leggendarie, di alcuni dei piatti della cucina napoletana.

Per la cena è gradita la prenotazione ai recapiti telefonici 0815499372/3407920205

SETTEMBRE 2023

Formato: 10,5×14,8 cm

Rilegatura: fresato

Pagine: 60

Prezzo: € 6,00

ISBN: 978-88-6906-315-2

Collana: Sorsi – vol. 7

Categoria: letteratura