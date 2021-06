Un Libro Sotto le Stelle, l’edizione 2021 in viaggio da Salerno a Positano, 6 appuntamenti a luglio.

Un cielo stellato, sei notti d’estate, la magia e l’immaginazione che nascono dalla lettura di un libro.

Elementi essenziali per calarsi a pieno in un racconto, in un romanzo o in una storia di attualità.

Con questo spirito l’Associazione Meridiani promuove con il patrocinio morale della Regione Campania e del Comune di Salerno la XVII edizione della rassegna letteraria “Un libro sotto le stelle” in programma dal 15 al 17 e dal al 22 al 24 luglio nella città di Salerno.

La manifestazione si terrà a bordo del traghetto Acquarius della Travelmar con partenza alle ore 19,30 dalla Stazione Marittima in Piazza della Concordia di Salerno con direzione Positano e con rientro previsto alle ore 21,30 circa.

Le serate che saranno presentate da Sonia Di Domenico, vedranno la partecipazione degli attori Nunzia Schiavone e Alessandro Incerto che leggeranno alcuni brani dei libri e di Claudio e Diana, Ambasciatori della Posteggia napoletana nel mondo con il maestro Massimiliano Essolito al mandolino e di Luca Pugliese, musicantautore che suoneranno alcuni brani del loro repertorio musicale.

info@associazionemeridiani.com o tramite messaggio al numero dell’Associazione Meridiani +39 339.7686861 almeno 24 ore prima della data d’interesse riportando nella missiva: nome, cognome, numero di telefono (in caso di eMail) e numerico dei partecipanti. Le presentazioni dei libri saranno trasmesse in streaming ed in diretta facebook e instagram sulla pagina dell’Associazione Meridiani e per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento posti, all’indirizzo eMail:o tramite messaggio al numero dell’Associazione Meridianialmeno 24 ore prima della data d’interesse riportando nella missiva: nome, cognome, numero di telefono (in caso di eMail) e numerico dei partecipanti.

Il cartellone sarà presentato alla stampa giovedì 8 luglio alle ore 10:00 presso il Porto Turistico Masuccio Salernitano (Uffici Travelmar), siti in Piazza della Concordia – Salerno.