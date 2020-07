Un libro sotto le stelle, presentazione sabato 18 al Reginna Palace Hotel di Maiori.

Sabato 18 luglio alle ore 11:00 presso il Reginna Palace Hotel di Maiori si terrà la conferenza stampa di presentazione del cartellone della XVI edizione della rassegna nazionale dell’editoria “Un libro sotto le stelle” che si avvale del patrocinio del Comune di Maiori e della collaborazione del Centro Professionale Tecnoscuola, dell’Associazione Amici dei Musei della Costa d’Amalfi, dell’Associazione Albergatori di Maiori, dell’Associazione Prometeo e del Circolo culturale Passepartout.

La manifestazione prenderà il via martedì 21 luglio con la presentazione del libro del giornalista Rai Salvatore Biazzo dal titolo Grazie Ameri, a te Valenti. Nel cinquantenario di 90° minuto. Leggende miti e finanche storie vere; mercoledì 22 luglio Gino Aveta e Massimo Abbruzzese presenteranno il loro ultimo lavoro Ricordi a quattro corde. Emozioni su Rino Zurzolo; mercoledì 23 luglio sarà la volta di Franco Salerno con il suo ultimo romanzo le Ombre non mentono. Venerdì 24 luglio conclude il primo appuntamento della rassegna, il sacerdote Tonino Palmese con la presentazione del libro Dio nel frammento. La fede in tempo di pandemia. Si riparte con il secondo appuntamento della manifestazione martedì 25 agosto con la presentazione dell’ultimo lavoro di Toni Capuozzo, Lettere da un Paese chiuso. Storie dall’Italia del coronavirus; martedì 26 agosto serata all’insegna dello sport con la presentazione dell’ultimo lavoro di Gianluca Mazzini dal titolo QATAR 2022: un mistero mondiale. Petrodollari, rivoluzioni, calcio e tv. L’Emirato alla conquista del mondo. Si entra nel vivo della rassegna giovedì 27 agosto con lo storico inviato del Tg1 Pino Scaccia e Anna Raviglione, che presenteranno il libro dal titolo Tutte le donne del presidente. Traditori: l’incredibile intreccio tra i Kennedy, Marilyn Monroe, Jackie Onassis e Maria Callas. Più la sconvolgente storia di Lady D. La manifestazione si concluderà venerdì 28 agosto con la presentazione dell’ultimo romanzo dello scrittore Giuseppe Petrarca, dal titolo Notte nera. Il ritorno del commissario Lombardo.

Gli incontri che si svolgeranno nell’incantevole giardino del Reginna Palace Hotel a bordo piscina, saranno caratterizzati da musica, danze e letture da parte di artisti di carattere nazionale.