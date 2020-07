Un Libro Sotto le Stelle torna a Maiori e raddoppia, 4 appuntamenti a luglio e 4 ad agosto al Reginna Palace Hotel, presentazione sabato 18.

Sabato 18 luglio alle ore 11:00 presso il Reginna Palace Hotel di Maiori si terrà la conferenza stampa di presentazione del cartellone della XVI edizione della rassegna nazionale dell’editoria “Un libro sotto le stelle”.

La Rassegna Nazionale Editoriale “Un libro sotto le stelle” ritorna nella città di Maiori grazie all’impegno dell’Associazione Amici dei Musei della Costa d’Amalfi, l’Associazione Albergatori di Maiori e il Centro Professionale Tecnoscuola. La manifestazione si terrà presso il Reginna Palace Hotel dal 21 al 24 luglio e dal 25 al 28 agosto. La rassegna si avvale della collaborazione dell’Associazione Prometeo e del Circolo culturale Passepartout.

Lo spirito della manifestazione è quello di portare la cultura tra la gente che, purtroppo, ormai vive prigioniera di smartphone e tablet invece di ascoltare dalla viva voce dei protagonisti storie, racconti ed esperienze di vita. La rassegna che nacque a Maiori sedici anni fa per volontà dell’assessore Lucia Mammato, fu costretta a trasferirsi in altro Comune per problemi logistici. Oggi, per l’Associazione Meridiani è un ritorno alle origini e, il plauso e un profondo ringraziamento va a Lucia Mammato, che con la sua “caparbietà” ha voluto che la manifestazione ritornasse nella Divina Costiera.