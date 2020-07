Un mare di risate con Gigi e Ross, presentazione del libro al Bagno Elena a Posillipo martedì 21.

Rogiosi Editore riprende la sua attività di divulgatore della cultura, con le presentazioni dei libri appena arrivati in libreria, grazie a un lavoro di squadra, di cui l’editore Rosario Bianco è riuscito a tenere le redini in piena pandemia; e di organizzatore di eventi, con una ripartenza affidata al duo di artisti e volti tv tra i più amati: Gigi & Ross.

Saranno loro a guidare il pubblico in “Un mare di risate”, martedì 21 luglio, alle 20.30, al Bagno Elena. Uno show comico con gli interventi de i Villa Perbene, trio comico salernitano visto anche a Zelig, e Tony Figo, l’irriverente maresciallo ballerino passato per Made In Sud e approdato a Colorado.

L’evento è gestito nel pieno rispetto delle norme di distanziamento imposte dall’emergenza sanitaria da Covid 19. A disposizione del pubblico ci saranno due platee (pontile, 40 euro; spiaggia 25 euro – consumazione inclusa). I biglietti possono essere acquistati esclusivamente on line: https://www.bagnoelena.net/categoria-prodotto/un-mare-di-risate/