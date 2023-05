Un orgasmo alla volta, Silvia Gioffreda presenta il suo libro lunedì 8 al Mondadori Bookstore

Lunedì 8 maggio ore 18.00

Libreria Mondadori Bookstore, Napoli

SILVIA GIOFFREDA

presenta

UN ORGASMO ALLA VOLTA

Silvia Gioffreda @lapopdoc

UN ORGASMO ALLA VOLTA

In libreria per HarperCollins, pp 224, €16.90

Una guida pratica e inclusiva per imparare a conoscere il tuo corpo e quello altrui attraverso il piacere.

Vuoi scoprire la vera essenza del piacere sessuale?

Dimentica i cliché e le regole imposte dalla società: è tempo di liberarti dall’idea del sesso come una “performance” e di viverlo come un’esperienza di scoperta e gioco. In questo libro, la dottoressa Silvia Gioffreda, meglio nota online come @lapopdoc, ti guida attraverso un percorso di conoscenza del tuo corpo e della tua sessualità, per raggiungere un piacere autentico e veramente tuo. Grazie ai consigli pratici e alla scoperta dei quattro pilastri preliminari (la cultura del piacere, del consenso, della comunicazione e della sicurezza), potrai liberarti dei pregiudizi e delle convinzioni che hai sul sesso, trovando un nuovo modo di godere. In autonomia e in compagnia, imparerai a esplorare insospettabili zone erogene e a capire come attivare il circuito del piacere nella tua mente.

Non importa quanti orgasmi hai avuto o quante posizioni hai provato: con questo libro, finalmente potrai vivere il sesso come un momento di arricchimento e libertà, diventando una persona più consapevole di sé e contribuendo a rendere il mondo un posto migliore. Scopri la sessualità come non l’hai mai vista prima!

SILVIA GIOFFREDA è medica di notte e consulente sessuologa di giorno. Nel tempo libero studia articoli scientifici con l’obiettivo di rendere la sessualità più semplice e divertente. Dalla sua vocazione di divulgatrice sono nati il podcast SaluteSex di Repubblica, il blog La Pop-doc del sesso e il profilo Instagram @lapopdoc.