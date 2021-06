Una chiorma di amici. La generazione d’oro del cinema italiano, presentazione del libro di Domenico Palattella venerdì 25 alla libreria Raffaello.

Si presenta venerdì 25 giugno ore 18 alla libreria Raffaello in via Kerbaker 35 Napoli il libro “Una chiorma di amici. La generazione d’oro del cinema italiano” di Domenico Palattella, Kairòs edizioni. Modera Giulio Adinolfi. Presenti l’autore, lo scrittore Ciro Borrelli e il critico cinematografico Attilio Capuozzo. Letture di Salvio Cirillo.

“Questo libro nasce per affrescare un periodo di grandi stravolgimenti, che attraverso il teatro e il cinema, raccontano una parte del ‘900 italiano. E precisamente quella generazione che per prima si affacciò al cinema e che oggi è un po’ leggenda.

Il volume non si pone di essere una biografia completa e dettagliata sui dieci attori della cosiddetta “generazione d’oro del cinema italiano”, ma su un’analisi dei loro rapporti personali, che dagli anni della gavetta ai fasti sui set, hanno attraversato mezzo secolo di storia patria. Amicizie cementificate dalle esperienze comuni, che seguite da successo e notorietà, sono diventate spesso fraterne. Questo lavoro, frutto di studi, ricerche, approfondimenti, ma soprattutto di passione, è la storia di rapporti amicali, di successi cinematografici e teatrali di attori del calibro di Totò, Peppino De Filippo, Macario, Nino Taranto, Renato Rascel, Carlo Dapporto, Vittorio De Sica, Aldo Fabrizi, Carlo Campanini e Tino Scotti. A loro è dedicato questo scritto volutamente saltellante, frammentario, quasi a voler marcare la coralità di un gruppo eterogeneo, per me di eroi, oltre che di miti.” Dalla prefazione di Mauro Macario.

L’autore

Domenico Palattella. Nato a Taranto il 30 novembre 1988. Giornalista pubblicista (ODG-PUGLIA), Critico cinematografico (SNCCI) e Critico d’Arte (AIAM). E’ docente di Critica cinematografica e storia del cinema presso alcuni enti pubblici culturali. E’ stato per due edizioni (2017/2018) nello staff organizzativo della Mostra del Cinema di Taranto e Direttore Artistico del Festival del Cinema di Taurasi (2018). E’ autore dei libri Arrivederci Rascel: vita e miracoli di un vero artista, Photocity Edizioni, 2014; L’Italia del cinema- dagli anni ’60 agli anni ’90, mito, storie, curiosità, Dellisanti Editore, 2019; Una chiorma di amici- la generazione d’oro del cinema italiano, Kairòs Edizioni, 2020; Il ventennio d’oro del cinema italiano, Graus Edizioni, 2021; Le donne del cinema italiano- Cento anni (e più) di dive senza tempo, Dellisanti Editore, 2021.

COLLANA: Kairòs Art

PREZZO: € 15,00

PAGINE: 220

ISBN: 9788832297058