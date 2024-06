Una vita sospesa, Fortuna Cestari presenta il suo libro alla Casina Pompeiana in Villa Comunale

La storia raccontata nel libro è un racconto autobiografico che offre uno sguardo intimo sulle sfide di Fortuna, una donna dalla saggezza disarmante nonostante la sua giovane età.

Nel cuore di questo libro Fortuna condivide la sua incredibile storia di resilienza, e il superamento degli ostacoli che la vita le ha presentato, specialmente durante il periodo del Covid-19. Attraverso le pagine di questo libro, il lettore viene immerso nelle emozioni e nelle esperienze dell’autrice, trovando ispirazione nella sua determinazione e nella sua capacità di trasformare le avversità in opportunità di crescita personale. Accanto alla storia dell’autrice si snodano le vicende delle persone che le sono state e le sono ancora vicine, offrendo così una delicatissima sfumatura di vari stili di vita, delle problematiche legate a ognuno di loro e dei vari modi di affrontarli.

Una storia di coraggio, resilienza e speranza che riesce a restituire un senso di intimità e appartenenza a chi legge. Il pubblico a cui Una vita sospesa si indirizza è ampio ed eterogeneo; infatti, come sottolinea anche l’autrice stessa, è un testo da proporre anche – se non soprattutto – ai giovani, a tutti coloro che mancano di esperienza e consapevolezza, in quanto presta un forte esempio della creazione di una propria identità, una propria strada e di come vivere le diverse situazioni che possono presentarsi nella vita di ciascuno di noi.

Il sostegno e l’ospitalità della Casina Pompeiana della Villa comunale di Napoli sono stati pilastri fondamentali nel promuovere la cultura e condividere con il pubblico la storia di Fortuna.

IL LIBRO SARÀ PRESENTATO

Martedì 18 giugno alle ore 18:00 presso la Casina Pompeiana, Villa comunale, Riviera di Chiaia, Napoli. Sarà presente l’autrice: Fortuna Cestari. Dialogherà con Alessia Cherillo, docente, e Gianni Caselli, formatore CSV capogruppo Europa Verde Municipalità 1.