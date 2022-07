Una voce per Napoli e Baia Domizia, presentazione del libro con cd a cura di Peppe Corsale, Tiziana Anna Di Finizio e Mimmo Castellano martedì 12 a Sessa Aurunca.

La collezione, libro e CD, presentata da Peppe Corsale, Tiziana Anna Di Finizio e Mimmo Castellano dal titolo Una voce per Napoli e Baia Domizia è una raccolta di canzoni napoletane volte a far conoscere sempre di più sia la città partenopea che la zona di Baia Domizia. Testi musicali, storia, immagini e melodia ispirano il pubblico, confermando in pieno la volontà di restituire a questo angolo divino del mondo la sua bellezza e armonia.

La presentazione si terrà il giorno martedì 12 luglio alle ore 21:00 presso il Park Hotel di Baia Domizia situato in via dei Ciclamini 1, Sessa Aurunca (CE). All’evento parteciperanno gli autori.

Il merito principale del volume consiste nell’aver congiunto letteratura e musica in spartiti, che, nella varietà della loro ispirazione e attrazione verso il pubblico, confermano in pieno la volontà di restituire a questo angolo divino del mondo la sua bellezza e armonia.

“Domizia Perla del Tirreno” è infatti testimonianza della beltà del territorio, intesa dai suoi autori Di Finizio, Castellano, Corsale come uno scrigno di memorie attuali e del passato, che affascina a tal punto i turisti da renderli suoi amanti, quando di sera ammirano la luna d’argento che, con il canto del vento, dà voce alla Pineta nel Golfo di Gaeta, mentre di giorno ne rievocano la storia e godono appieno dello splendore di questo incantevole territorio a vocazione turistica! “Baia Domizia Perla del Tirreno” è sicuramente poesia che valorizza il territorio.

Il libro

Non possiamo, allora, che essere grati a loro e all’editore, che ha accolto e realizzato quanto gli autori, con originalità e singolarità solidale, si proponevano. C’è solo da sperare che operazioni culturali e multimediali, come questa, possano restituire alla Baia, che abbiamo visto nascere, l’antico splendore, in nome della valorizzazione di territori comuni, che, come di consueto, trovano in Napoli il loro principale epicentro.

Francesco D’Episcopo

Brani interpretati: Marianna Corrado

Pianoforte e arrangiamenti: Antonello Cascone

Batteria: Lele Sabella

Percussioni: Mimmo Salio

Basso: Sasa’ Pelosi

Chitarre: Simone Picella

Fisarmonica: Vittorio Cataldi

Violino: Sandro Tumolillo

Flauto e ottavino: Mimmo Guastafierro

Tromba: Peppe Fiscale Sax: Alessio Castaldi

Trombone: Roberto Schiano

Registrato e missato da: Lello De Luca

Cori: Antonello Cascone, Gianni Scardamaglio, Roberta Andreozzi, Raffaela Carotenuto, Marianna Corrado

presso lo studio Megaride sound