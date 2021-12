Uno svizzero napoletano, Ciro Thierry Perrella presenta il suo libro venerdì 17 a Roccaraso.

“Uno svizzero napoletano. L’orgoglio di una grande azienda italiana” è il racconto di una storia intima, coraggiosa, sincera, semplice, appassionata. L’obiettivo del suo autore, Ciro Thierry Perrella, è chiaro: raccontare non solo i dati positivi, forse già evidenti, ma soprattutto i dolori, le difficoltà, le esperienze che lo hanno formato e i tanti incontri fondamentali che lo hanno portato ad essere l’uomo, il padre e l’imprenditore che è oggi.

Il libro verrà presentato venerdì 17 dicembre alle ore 16:00 in occasione della #RFW Winter Edition 2021, presso il Conference Center – Sala Meeting Comune di Roccaraso.

La Settimana Bianca del Design della Moda, inserita nel Roccaraso Fashion Week Edizione invernale che si terrà nella Città di Roccaraso dal 16 al 19 dicembre 2021. L’idea di promuovere un format ad alto impatto di Design della Moda incentrata in territori a forte vocazione turistica invernale rappresenta la mission e l’elemento fondamentale e di successo per il lancio delle proposte socio culturali di tutta la filiera aderente al progetto che Assoprom Italia, associazione promotrice dell’evento, intende perseguire ai fini dei propri scopi istituzionali.

Dettagliando il percorso straordinario di un’azienda che ha mosso passi da giganti dal sud dell’Italia in tutto il Paese, con il marketing messo in campo, intuitivo e strategico, l’autore si sofferma doverosamente sull’altro grande protagonista del libro, suo padre Raffaele, allargando il racconto alla famiglia con tante memorie e aneddoti, talora lieti e sempre di forte impatto.

Con un pizzico di sana nostalgia e di amarcord per gli anni dell’adolescenza e per i favolosi Anni Novanta, il libro racconta per capitoli le difficoltà della pandemia da Covid 19, i progetti futuri, gli investimenti e soprattutto le passioni: il calcio, i viaggi, la musica, il valore dell’amicizia e quello della gratitudine. La forza della fede.

Non potevano mancare le note storiche e sentimentali che hanno portato alla creazione di un complesso aziendale, architettonico e paesaggistico, ancora oggi unico nel suo genere – la Fiera del Mobile di Riardo – costruito, in anticipo sui tempi, con una grande sensibilità per l’ambiente e la sostenibilità.

Il percorso di vita di Ciro/Thierry esprime oggi fortemente, nelle sue azioni quotidiane così come attraverso le pagine di questo libro, il concetto di “squadra” vincente che, nelle aziende contemporanee, specialmente in quelle che fanno capo ad una consolidata tradizione familiare, è di profonda importanza.

E poi c’è sempre, incondizionatamente, l’amore:

per la grande famiglia di origine, e per i figli.

L’autore, Ciro Thierry Perrella, è un “ragazzo” del Sud,

nato in Svizzera esattamente 50 anni fa e cresciuto nella sua “Terra”, tra Riardo, Caserta e Napoli. Padre attento e amorevole di tre figli, grande appassionato di calcio, dopo un lungo percorso di ricerca e di crescita personale e professionale è amministratore della Fiera del Mobile di Riardo

nonché, dal 2017, Ceo & Founder di Thierry House.