Versi vegetali, Mosse di Seppia presenta la prima antologia poetica martedì 15 da Mondadori The Spark.

Il 15 marzo alle ore 18.00 presso la Libreria The Spark Creative Hub (Piazza Giovanni Bovio n°33) Rivista Letteraria Mosse di Seppia torna nel centro storico di Napoli con la presentazione di Versi Vegetali, prima antologia poetica edita da Homo Scrivens 2021.

Per la seconda volta nel capoluogo partenopeo questa giovane redazione insieme alla casa editrice Homo Scrivens organizza un pomeriggio di poesia dove, oltre alla consueta esposizione dei contenuti del libro antologico, sarà possibile ascoltare direttamente dalle voci degli autori i versi pubblicati. Alla sua prima tappa in una libreria, il libro che porta le firme di quindici poeti, è presentato da: Achille Pignatelli (moderatore, direttore della collana In Poesia di Homo Scrivens), Annalisa Davide, Luca Tammaro e Pasquale Sbrizzi. Un intervento musicale del cantautore napoletano Roberto Ormanni, accompagna le letture di alcuni versi tratta dall’antologia, a cura di redattori di MDS.

Si ricorda che nel rispetto della vigente normativa in ambito di contenimento del contagio da Covid-19 l’accesso è consentito con il green pass rafforzato.