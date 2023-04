“Viaggio Lib(e)ro”, due appuntamenti al Teatro Bellini a cura di Graus Edizioni, il primo mercoledì 5.

Mercoledì 05 aprile 2023 e mercoledì 03 maggio 2023 nella prestigiosa cornice del Teatro Bellini di Napoli si terranno gli incontri finali del progetto“Viaggio Lib(e)ro”,a cura di Graus Edizioni e in partnership con Radio Punto Nuovo. Giunto alla sua ottava edizione e accolto generosamente dalla direzione del prestigioso Teatro della famiglia Russo, nelle persone di Roberta, Gabriele e Daniele Russo, il progetto coinvolge gli studenti di numerose scuole campane:l’istituto dei “Salesiani”, il liceo “Giuseppe Mazzini”, il liceo “Cuoco-Campanella”, la scuola statale di I grado “Viale delle Acacie” e l’istituto superiore “F.S. Nitti” per Napoli; il liceo classico “G. Bruno” di Maddaloni; il liceo classico “Quinto Orazio Flacco” di Portici; la scuola statale di I grado “Giacinto Diano” di Pozzuoli, il liceo “Manzoni” di Caserta.

Agli incontri parteciperanno circa 600 studenti accompagnati dai loro docenti, gli autori dei libri scelti per le letturee la preside Angela Procaccini, ideatrice del progetto.Per questa edizione i libri scelti sono i seguenti:

– Marlin, una storia cubana di Attilio D’Arielli

– Il leopardo e l’anima di Attilio D’Arielli

– Prospettive di Teresa Del Prete

– Lettere di guerra di Marina Di Napoli

– Orfani emozionali di Marta Krevsun

– Il soldato abbandonato di Giampiero Lisi

– Voci di donne dalla Storia di Maria Rizzi e Vittorio Verducci

La mission del progetto “Viaggio Lib(e)ro” si traduce nell’obiettivo di continuare a sviluppare in modo sempre più attento e approfondito negli studenti un pensiero critico in grado di far acquisire loro consapevolezza per il futuro professionale. La possibilità per gli studenti, in collaborazione con i docenti, di rendersi protagonisti attraverso le loro creazioni, nate a seguito della lettura del libro proposto, stimola positivamente il percorso didattico degli stessi, spronandoli non solo ad affrontare la lettura e l’analisi di testi narrativi di vario genere, ma anche a percorrere un itinerario di crescita umana e culturale che li condurrà a misurarsi con la loro capacità di rielaborare autonomamente, e talora criticamente, i prodotti culturali del nostro tempo.

L’iniziativavantal’enorme potenziale di coinvolgere non solo ampi strati di studenti, ma anche di cittadini, sensibilizzandoli a tematiche sociali, culturali e civili di ampio respiro.Il progetto è statoelogiato anche dall’Assessore Lucia Fortini (Scuola – Politiche sociali – Politiche Giovanili della Regione Campania) che aprirà l’incontro del 03 maggio assieme al giornalista Ciro Cacciola, responsabile dei progetti speciali di Graus Edizioni e alla presenza di Alfredo Angelici, Direttore creativo del prestigioso teatro Bellini.Gli incontri si tengono con il patrocinio morale della Regione Campania e del Comune di Napoli.