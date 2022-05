Violenza sulle donne, in un libro la storia di Nunzia Castellano.

Sarà devoluto alla Fondazione Santobono Pausilipon di Napoli il ricavato della vendita del libro “Gli occhi blu di Nunzia”, scritto da Adelaide Camillo ed inserito nella collana “Storie di vita”.

Il libro, che narra la vita di Nunzia Castellano, vittima di un amore tossico, uccisa dal suo ex compagno, sarà presentato domenica 22 maggio 2022 (ore 11.30), presso la location HBTOO di Napoli, in via Coroglio 156.

Alla stesura della pubblicazione ha collaborato Mariarosaria Castellano, sorella di Nunzia. La prefezione è stata affidata alla criminologa forense Antonella Formicola.

Annunciata la presenza, tra gli altri, dell’autrice, di Mariarosaria Castellano, sorella di Nunzia, di Antonella Formicola (criminologa forense), di Marina Ferrara Antico (giudice), di Giuliana Covella (giornalista e scrittrice), di Bruna Fiola (presidente della commissione politiche sociali, istruzione, culture e ricerca scientifica della Regione Campania) e di Alessandra Clemente, (consigliera comunale e presidente della fondazione “Silvia Ruotolo” onlus).