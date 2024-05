Viva la retorica sempre! Il superpotere della parola, Flavia Trupia presenta il suo libro mercoledì 29 alla Feltrinelli Chiaia

Mercoledì 29 maggio, alle 18.30, alla Libreria Feltrinelli di via Santa Caterina a Chiaia 23, la docente e divulgatrice Flavia Trupia presenta “Viva la retorica sempre! Il superpotere della parola”, il suo nuovo libro edito da Piemme Edizioni. All’incontro, moderato da Enzo Agliardi (giornalista Nikura), sarà presente l’autrice. Intervengono Gianni Puca, scrittore e avvocato, e Claudia Marchiori, attrice. Con il testo Flavia Trupia offre con ironia consigli pratici su un’arte magnifica a cui fanno ricorso non solo politici e insegnanti, ma anche comici e rapper, e spiega come la retorica può rappresentare un vero e proprio strumento di persuasione. Una sorta di prontuario su come migliorare la propria capacità di public speaking e di interazione con gli altri, che sia da un palco per un evento, da dietro uno schermo per una videoconferenza, in classe per tenere una lezione o in una riunione di condominio. Regole chiare ed esempi ficcanti per prendere più confidenza con la retorica e con il superpotere della parola.

FLAVIA TRUPIA

Nata a Roma, Flavia Trupia è comunicatrice, docente, divulgatrice e amministratore di Per La Retorica srls. Lavora per organizzazioni pubbliche e private e insegna retorica, scrittura, comunicazione, social media in università, master e centri di formazione. Ha ideato e gestisce perlaretorica.it, il primo sito italiano dedicato alla retorica. Ha pubblicato “Discorsi potenti. Tecniche di persuasione per lasciare il segno” (Franco Angeli) e, con Andrea Granelli, “Retorica e business. Intuire, ragionare, sedurre nell’era digitale” (Egea) e “La retorica è viva. E gode di ottima salute” (Franco Angeli). Nel 2016 ha vinto il premio Prodotto Formativo dell’Anno con la #GuerradiParole, uno scontro di retorica tra studenti universitari e detenuti. È stata ospite di programmi Tv di approfondimento culturale, come “Grandi discorsi”, condotto da Aldo Cazzullo (Rai Storia e Rai 3) e “Buonasera Presidente”, condotto da Filippo Ceccarelli (Rai Storia). Ha scritto per varie testate giornalistiche e interviene come relatrice o moderatrice in eventi e conferenze.