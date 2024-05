A.O.U. Luigi Vanvitelli, Open Day per le vaccinazioni anti-pneumococco

Fino al 31 maggio, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli di Napoli promuove l’Open Day per la vaccinazione anti-pneumococco. Ancora oggi le malattie batteriche possono avere conseguenze molto gravi, non di rado possono sfociare in polmoniti, soprattutto negli ultrasessantacinquenni e soggetti fragili. Di qui l’importanza di ricorrere alla vaccinazione, che è il primo strumento per limitare il rischio di sviluppare infezioni gravi.

DOVE E QUANDO

L’Ambulatorio Vaccinale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli si trova a Napoli, al primo piano del Complesso di Santa Patrizia (con ingresso in Via Domenico Capozzi 5). È possibile aderire all’Open Day per la promozione della vaccinazione anti-pneumococco tutti i giorni, dal lunedì al venerdì (dalle ore 9:00 alle 13:00).

CANDIDATI

L’accesso alla vaccinazione è gratuito e per pazienti che abbiano compiuto i 65 anni o anche per pazienti a partire dai 18 anni che siano affetti da cardiopatie croniche, asplenia, diabete mellito, emoglobinopatie (quali anemia falciforme e talassemia), epatopatie cronica (inclusa al cirrosi epatica ed epatopatie croniche evolutive da alcool). E ancora, immunodeficienze congenite o acquisite, infezione da HIV, insufficienza renale cronica, malattie polmonari croniche, neoplasie diffuse, patologie onco-ematologiche (leucemie, linfomi e mieloma multiplo), patologie che richiedono un trattamento immunosoppressivo a lungo termine o presenza di impianto cocleare.