A Sanremo da 10 anni il benessere si chiama Dream Massage®.

Manca sempre meno all’edizione 2023 del Festival di Sanremo. Come ogni anno, degli ultimi dieci, durante la kermesse canora il professor Serra, spa manager internazionale con trentennale esperienza nel mondo del benessere, si appresta a donare autentico relax e benessere agli artisti e adetti ai lavori del festival grazie al suo Dream Massage®.

Il Dream Massage® è un metodo premiato nel 2003 come miglior massaggio in Italia, Special Award 2003 medicina dello sport e vanta un record mondiale su Youtube di ben 85 milioni di visualizzazioni.

Da circa 10 anni il Professore Serra si adopera nella creazione di spazi dedicati al benessere, durante la kermesse canora. La sua avventura sanremese parte inizialmente come special guest, presso il Palafiori e in un secondo momento prosegue con la Temporary Spa del Festival, affiancato da grandi aziende come in primis Aquaspecial del Dott Marco Gabriellini, Nilo Maletti, ki life. Per poi giungere nella meravigliosa struttura ricettiva del Grand Hotel Des Anglais, meta di tantissimi artisti partecipanti alla gara canora della Città dei Fiori.

Il Grand Hotel Des Anglais è una meravigliosa struttura di proprietà dell’ impreditore torinese Luca Da Fre ed è diretto magistralmente dal General Manager il Dott. Paolo Madonia.

Il dott. Madonia ha fortemente voluto da due anni la realizzazione di una spa di ultima generazione, in un luogo che vanta 500 anni di storia.

La SPA prende il nome di Somnia Aurea, ispirandosi proprio al sogno e quindi al Dream Massage®, (somnia in latino sogno ndr). Luogo incantevole e incantato, rifugio di emozioni e sensazioni per tanti artisti, giornalisti e addetti ai lavori in particolare negli ultimi anni di pandemia.

Anni difficilissimi per gli eventi (e non solo a causa del Covid), anni in cui il professor Serra ha portato a Sanremo con il suo staff, il Master Massaggiatore Professionista dello Spettacolo e dei Grandi Eventi, selezionando i 10 migliori massaggiatori in Italia.

Nonostante la pandemia, nonostante la crisi, il prof. Serra ha infatti portato avanti il suo sogno e quello dei suoi operatori del benessere, creando un luogo magico esclusivamente con il suo coraggio, con il suo amore, con la sua professionalità.

In questi lunghi anni sanremesi è riuscito a cementare e a creare rapporti solidi con innumerevoli artisti e giornalisti, che seguono il Dream Massage® anche quando l’Ariston chiude il sipario, presso le strutture da lui dirette e gestite in tutta Italia.

Quest’anno il prof. Serra promette un evento davvero straordinario, in primis con i suoi partecipanti al Master selezionati la scorsa primavera tra oltre mille candidati. Porterà a Sanremo le eccellenze italiane del mondo del benessere: Paolo Manna e Simona Puttolu

(i tutor) e Susanna Petruzzella, Francesco Filomeno, Rosy Severo, Sonia Campaniello, Fabio Cecchi, Oleksandra Hryhorenko, Nazzareno Bartolaccini, Giulia Toccoli, Katiuscia Faverio, Barbara Maio, Maria Cortese e Claudia Sassone.

Sarà affiancato come sempre dall’icona della dermatologia mondiale e della medicina estetica la Dottoressa Adele Sparavigna, da una delle aziende di arredi tra le più esclusive al mondo, da una linea di prodotti di altissima qualità, da un’azienda di abbigliamento professionale leader in Italia. Ma tantissime saranno le novità, al momento ancora top secret come da prassi sanremese.

Tra le grandi news di questa edizione si possono però già citare: la collaborazione con Asispettacolo e il suo Presidente Francesco Leardini, uno dei grandi mentalisti e illusionisti di fama mondiale e con la sua scuola di magia nata da poco a Roma col club Fernando Ricciardi, inoltre una leggenda del cinema italiano cult l’attore Ennio Drovandi, una super madrina, una delle miss Italia più belle di sempre Nadia Bengala e il graditissimo ritorno della strepitosa Antonella Salvucci, meravigliosa attrice, che sarà presente nelle vesti di testimonial del vero benessere.

Ma le sorprese non finiscono qui, arriverà nella città dei fiori direttamente dalla prestigiosa Svizzera il trattamento rimodellante che sta spopolando in tutta Europa della Maestra Claudia Musaj in esclusiva per la Somnia Aurea Spa.

Non poteva mancare l’anima del benessere, la sempre presente spa manager e massoterapista Rosa Frezza che con il suo Dream Water Dolphine® farà anche quest’anno incantare gli ospiti del Grand Hotel Des Anglais nella meravigliosa piscina della struttura.

La comunicazione e l’ufficio sarà seguito come ogni anno dalla nota giornalista romana, la Dottoressa Veronica Caprio.

Tre importanti TV nazionali seguiranno costantemente l’evento.

Il professore Serra (da sempre soprannominato il capitano dei sogni ndr), quest’anno ha promesso che il Dream Massage® non sarà solo al Grand Hotel Des Anglais ma i suoi fantastici operatori saranno di supporto a tutti i grandi eventi collaterali del festival, da Villa Ormond al Casinò.

Dopotutto dove c’è emozione, c è il Dream Massage ®. Parola del Capitano dei sogni.