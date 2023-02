A Sanremo torna Stefano Serra con il suo Dream Massage® per i Vip del Festival dei Sogni

Al via tra 7 giorni il Festival di Sanremo e con esso anche il maestro Stefano Serra e l’evento collaterale Festival dei Sogni targato Dream Massage®.

Iniziato il ufficialmente il conto alla rovescia per l’inizio dell’evento canoro italiana più atteso dell’anno, iniziando a scaldarsi i motori anche per la squadra Dream Massage® pronta ad accogliere nell’unica vera spa di Sanremo gli artisti, gli addetti ai lavori e i Vip del Festival di Sanremo.



Infatti durante la settimana sanremese, il Grand hotel Des Anglais e il Dream Massage®, che per 8 anni è stato il massaggio ufficiale dell’ospitalità del Festival, si sono uniti in una sinergia magica che ha dato vita alla prima luxury spa sanremese e di tutta la costa Azzurra: la Somnia Aura spa.



La SPA fortemente voluta dal general manager della struttura il dott. Madonia, prende il nome di Somnia Aurea, ispirandosi proprio al sogno e quindi al Dream Massage®, (somnia in latino sogno ndr). Luogo incantevole e incantato, rifugio di emozioni e sensazioni per tanti artisti, giornalisti e addetti ai lavori in particolare negli ultimi anni di pandemia.



Quest’anno la madrina dell’area sarà la bellissima ex miss Italia Nadia Bengala, simbolo di bellezza e benessere.



Presente al festival dei Sogni anche la meravigliosa Antonella Salvucci, attrice, conduttrice e showgirl, in veste testimonial di bellezza dell’area Dream Massage.



Con il maestro Serra, 20 eccellenze del mondo del benessere. Selezionati tra migliaia di candidati al master “Massaggiatore professionista dello spettacolo e dei grandi eventi”.

Paolo Manna e Simona Puttolu (i tutor) e Susanna Petruzzella, Francesco Filomeno, Rosetta Severo, Sonia Campaniello, Fabio Cecchi, Oleksandra Hryhorenko, Nazzareno Bartolaccini, Giulia Toccoli, Katiuscia Faverio, Barbara Maio, Maria Cortese, Claudia Sassone, Pina Accetta, Sara Palazzo, Martina Quiriconi, Alessia Orsini e Luigia Spina.



A completare la squadra Dream, le specialiste della bellezze: la Maestra Claudia Musaj (ideatrice del massaggio rimodellante “Metodo dimagrante Musaj”) e l’azienda leader nel settore estetico e dimagrimento Riducella della Dottoressa Germana Guarino. Riducella è il solo e originale trattamento tedesco realizzato con ingredienti completamente naturali che grazie alla disintossicazione riattiva il principio dell’elastina, rinforza il tessuto connettivo, rendendo possibile un dimagrimento rimodellando la forma del corpo.



Quest’anno la Somnia Aura Spa sarà una spa a 360° con ampio spazio dedicato alla cura alla bellezza con 3 icone italiane del mondo beauty molto amate da tanti vip: i make up artist Nicola Acella e Antonio Riccardo e l’hair stylist Roberto Aquaroli.



Grande novità la partnership con l’azienda irpina Magma, specializzata nella produzione di abbigliamento tecnico sportivo e sponsor tecnico dell’Avellino Calcio, e che fa della personalizzazione il suo fiore all’occhiello e azienda di riferimento per le squadre sportive del territorio irpino.



Altra gradita new entry per quanto riguarda l’abbigliamento da lavoro con l’eleganza delle divise di Divise Chic e Buttercups, una fusione tra Italia e Irlanda coordinata magistralmente da Alessandro Tonelli.



Non poteva mancare al Festival dei Sogni la Musica grazie alla presenza della Joseba Acadey con i Maestri Gianni Testa ed Enzo Campagnoli.



Ma quest’anno la grande eccellenza è rappresentata da chi da 25 anni aiuta a creare i migliori spa manager in Italia con grande professionalità Lifexcellence del Dott. Andrea Bovero.



Sempre presente il Dott. Marco Gabbriellini, amministratore di Aquaspecial azienda leader mondiale nella costruzione di centri benessere.



Appuntamento per la grande inaugurazione della spa lunedì ore 17.30 presso la Somnia Aura Spa nel Hotel Des Anglais di Sanremo.