Adjola Bahaj in partenza da Varese per Sanremo grazie al Dream Massage ®.

E’ iniziato ufficialmente il conto alla rovescia per Sanremo 2022.

Tra poco più di due settimane la città dei fiori si trasformerà nel centro culturale e sociale della nostra Nazione. Qui prenderanno forma i sacrifici di mesi di studio e di lavoro dello staff Dream Massage® (tecnica di massaggio certificata) diretto dal Maestro Stefano Serra, spa manager di fama internazionale per la nuova edizione del master “Massaggiatore professionista dello spettacolo e dei grandi eventi”.

Dopo mesi di alta formazione, i migliori professionisti del settore sono pronti a conquistare Sanremo donando Benessere agli avventori della luxury spa Somnia Aurea Spa presso il Grand hotel Des Anglais. Qui attori, cantanti e personaggi dello spettacolo già lo scorso anno, si sono rifugiati alla ricerca del vero relax durante la settimana più frenetica e stressante dell’anno, e a breve il Dream Massage® aprirà loro di nuovo le sue porte.

Nella squadra selezionata dal Maestro Serra, spicca una new entry: la massaggiatrice di origini albanesi Adjola Bahaj.

Albanese di nascita, ma varesina d’adozione Adjola Bahaj è in partenza da Varese per Sanremo grazie al Dream Massage®.

Giovane, piena di energia e voglia di studiare, Adjola negli ultimi due anni ha cambiato radicalmente la sua vita, mettendo le basi per costruire un futuro stabile e ricco di soddisfazioni.

Da sempre appassionata al mondo del benessere, solo in anni recenti inizia un percorso di formazione professionale grazie allo studio con maestri del settore, da prima con Claudia Musaj (massaggiatrice professionista specializzata in bamboo massage e trattamenti estetici per la riduzione della cellulite) e poi con Stefano Serra (ideatore del Dream Massage® e docente di caratura nazionale del mondo del benessere) con il master “Massaggiatore professionista dello spettacolo e dei grandi eventi”.

Grazie ai corsi di alta formazione professionale, acquisisce competenze che la portano ad aprire un suo studio nella prestigiosa Svizzera in zona Ponte Tresa Ticino, in via Lugano 11 lo ZEMER MASSAGI.

Il centro Zemer in poco tempo è divenuto un fiore all’occhiello nell’ambito del benessere per il Ticino e per tutti gli abitanti delle zone limitrofe, grazie ai trattamenti di rimolledamento che stanno riscuotendo grande successo tra i clienti italiani e svizzeri.

Adjola ora è pronta a preparare la valigia, ed ad arricchire ancor di più il suo bagaglio formativo ed empirico, con questa avventura sanremese.

Non ci resta che seguirla in questa nuova esperienza nella città di fiori per vedere cosa le riserverà il futuro.