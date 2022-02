Adjola Bahaj racconta la sua esperienza a Sanremo.

Abbiamo ormai archiviato la 72 edizione del festival di Sanremo ma il Festival dei Sogni targato Dream Massage® continua a far sognare il mondo del benessere.

Adjola Bahaj una delle operatrici olistiche selezionata per la spa più esclusiva e ambita d’Italia, la luxury spa Somnia Aurea spa di Sanremo è tornata nella sua Varese.

Per lei l’esperienza sanremese è stato un successo. Un primo grande passo verso un futuro costellato di traguardi. La Somnia Aurea Spa è stata uno spazio h24 dedicato al benessere degli artisti e personaggi dello spettacolo legati alla kermesse canora. Spazio realizzato e diretto magistralmente dal Maestro Stefano Serra, spa manager di fama internazionale, presso il Grand hotel Des Anglais.

Qui gli ospiti sono stati accompagnati in un percorso di riscoperta del benessere fisico e mentale tra le sapienti mani degli operatori Dream.

La massaggiatrice albanese Adjola Bahaj dopo aver partecipato al master “Massaggiatore professionista dello spettacolo e dei grandi eventi”, è approdata nello staff di Sanremo carica di passione e impegno nel suo lavoro.

Nella città dei fiori Adjola ha dato ampia prova delle sue capacità. Tra le sue mani sono passati molti personaggi dello spettacolo, da Roberta Capua, all’attore Enio Drovand e molti tra i mastri dell’orchestra festivaliera.

Adjola Bahaj albanese di nascita, ma varesina d’adozione è una giovane professionista piena di entusiasmo.

Ha studiato molto, prima con la maestra Claudia Musaj e poi con il Maestro Stefano Serrra. Non si è mai fermato e continua a farlo per poter mantenere sempre altissimi i suoi standard professionali. E’ diventata in breve tempo una stella nel varesotto.

Di recente ha aperto un suo studio nella prestigiosa Svizzera in zona Ponte Tresa Ticino, in via Lugano 11 lo ZEMER MASSAGI. Il centro in pochi mesi è diventato un punto di riferimento per la clientela svizzera e italiana.

Dopo Sanremo tutti vogliono provare i trattamenti dei Vip del festival di Adjola Bahaj.

Di questa avventura Adjola racconta:

“E’ stato uno dei momenti lavorativi più belli della mia carriera. Ho potuto mettere a frutto tutto quello che ho imparato, toccando con mano come capacità, preparazione e amore per il proprio lavoro siano alla base di questo mestiere. Io ho scelto anni fa questa strada e non saprei immaginarmi in nessun altro posto.”