Anche Nadia Bengala per la sua bellezza sceglie Riducella.

Grande successo a Sanremo per l’azienda bresciana Riducella, azienda leader nel settore dei trattamenti dedicati al rimodellamento estetico.

Riducella è stata partner del Festival dei Sogni di Sanremo targato Dream Massage tenutosi nella Luxury spa Somnia Aura Spa del Grand hotel des Anglais.

Qui nella spa dei Vip del festival creata dal Maestro Stefano Serra (spa manager internazionale) nella settimana più frenetica dell’anno, artisti, giornalisti ed esponenti del mondo dello spettacolo hanno trovato conforto tra le sapienti mani dello staff Dream ed hanno potuto testare l’innovativo metodo Riducella, un trattamento estetico che disintossica l’organismo mediante l’applicazione su tutto il corpo bende elastiche intrise di sali minerali.

La prima a testare il prodotto è stata la madrina del Festival dei Sogni, la bellissima showgirl ed ex Miss Italia Nadia Bengala, che dopo aver provato una seduta del trattamento dice: “per me era la prima volta che provavo questo metodo, e devo dire che mi sono sentita benissimo. Volevo perfezionare alcune zone del corpo, e dopo il trattamento trovo la pelle più morbida e distesa. Grazie ai sali minerali presenti nei bendaggi ho eliminato le tossine in profondità e drenato i liquidi in eccesso, rimodellando così la silhouette, scolpendo il corpo e sgonfiandolo. E’ stato molto piacevole e importante soprattutto in questi giorni di festival ricchi di serate ed eventi con poco tempo a disposizione da poter dedicare al benessere del corpo.”

Germana Guarino, ad dell’azienda racconta di questa esperienza: “Sanremo è stata per noi una bellissima vetrina e ringrazio il maestro Stefano Serra direttore dell’area benessere dedicata ai vip del festival, per averci invitato e per aver fuso Riducella con il Dream massage creando una combinazione d’urto perfetta.

Il metodo Riducella è l’unico e originale trattamento, ideato, più di 50 anni fa in Germania, da un medico naturopata. Realizzato con ingredienti completamente naturali, si rivela, fin dal primo utilizzo, unico per efficacia e prestazioni. Dona un’immediata sensazione di benessere generale, che si ottiene grazie al suo alto potere disintossicante, che permette di eliminare le tossine e gli accumuli di metalli pesanti, riattivando la circolazione venosa e linfatica e stimolando il metabolismo. Tale processo porta a ottenere un’evidente riduzione, fin dal primo trattamento, di circa 50 cm distribuiti in 24 punti del corpo.

Nella settimana festivaliera abbiamo avuto il piacere di far provare alle ospiti della Somnia Aura Spa il trattamento e devo dire che alla fine ne sono rimaste tutte entusiaste.

Ora siamo rientrati in sede, a Brescia, pronti per organizzare i prossimi eventi e per far conoscere il nostro metodo in tutti i centri benessere d’Italia e non solo.”