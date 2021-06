AOU Vanvitelli, inaugurata nuova terapia intensiva.

Inaugurata, stamani, presso l’Edificio 17 dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Luigi Vanvitelli” – Complesso Cappella Cangiani di via Pansini – alla presenza del presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca, la nuova Terapia intensiva. Grazie al finanziamento della Regione Campania si è proceduto alla realizzazione di sei nuovi e moderni posti letto di Rianimazione corredati da attrezzature di ultima generazione.

“Siamo particolarmente soddisfatti per il lavoro svolto, ristrutturando una Terapia intensiva in tempi record e dotandola di moderne apparecchiature. Sei nuovi posti letto di rianimazione ai quali, presto, si aggiungeranno altri grazie agli interventi di qualificazione in corso”, ha dichiarato Antonio Giordano, Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Luigi Vanvitelli”.