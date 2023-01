Arriva da Padova la più giovane dei massaggiatori per il festival di Sanremo.

Maria Cortese di Padova, a soli 20 anni approda al master massaggiatore professionista dello spettacolo e dei grandi eventi by Dream massage per Sanremo 2023.

Si diploma giovanissima a soli 18 anni alla prestigiosa scuola di estetica Primia, di Padova.

Lì trova consensi da tutti gli insegnanti, in particolare da parte della Professoressa Monica Turrini e dalla direzione di Daniela Staurini.

In realtà le sue prime esperienze risalgono alla sua tenera età, se le sue coetanee a 4, 5 anni pettinavano le bambole, lei le massaggiava, e in famiglia dispensava coccole che spesso avevano quasi per magia poteri curativi.

Fin da bambina il suo sogno era il festival di Sanremo, guardando la TV e con la passione del massaggio sognava che un giorno potesse essere lì nella città dei fiori, per poi poter ambire ad un centro benessere tutto suo.

Oggi quel sogno e’ diventato realtà, grazie al Prof. Stefano Serra, da 10 anni responsabile dell’area benessere del festival di Sanremo, ideatore del Dream Massage e spa manager di trentennale esperienza.

Proprio a lui chiediamo: così giovane come ha fatto ad approdare al master Sanremo 2023? Bhe le perplessità erano tante, quando arrivò il suo curriculum vitae alla direzione generale, tra mille pensai che coraggio che ha questa < bambina > peccato che è troppo giovane, ma per come scrive, per come esprime i concetti, per la sua educazione merita che almeno meriti di fare un prova massaggio.

Ed è lì che Maria stupì tutti.

Maria non si dimostrò né brava, né bravissima, ma un vero talento, un dono di Dio.

Riuscì a riprodurre il Dream Massage quasi alla perfezione dopo 16 ore di formazione e pensare che per la maggior parte degli allievi ci vogliono anni per praticare il Dream in forma precisa. Lo stupore fu di tutti i docenti I quali non potettero fare a meno di Dire: Signorina Cortese benvenuta al master.

Ora la giovane Maria è pronta a stupire i futuri ospiti della Somnia Aura spa targata Dream Massage. La luxury spa sanremese che durante la settimana festivaliera diviene il cuore pulsante della città.

Infatti, il Grand hotel Des Anglais e il Dream Massage (per 8 anni il massaggio ufficiale dell’ospitalità del Festival) si sono uniti in una sinergia magica che ha dato vita alla prima luxury spa sanremese e di tutta la costa Azzurra: la Somnia Aura spa.

Un vero sogno che fonde il passato e il futuro del mondo del benessere, una spa moderna ispirata all’antica Roma, capitanata dallo spa manager dei vip e icona del benessere Stefano Serra, un sogno per tanti vip del Festival, ma un sogno per tutti gli amanti di Sanremo e della costa ligure, dove di certo il talento innato di Maria Cortese potrà emergere al meglio.