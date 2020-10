Artropatia e dolore, webinar giovedì 22 a cur di Articoliamo.

Dopo il successo della prima tappa a Torino, Articoliamo in tour, progetto dedicato al benessere articolare delle persone con emofilia, sbarca a Napoli in versione online giovedì 22 ottobre alle ore 18.00 sulla piattaforma Zoom.

L’incontro virtuale, dal titolo “Artropatia e dolore”, è promosso da ARCE, Associazione Regionale Campana dell’Emofilia, e vedrà la partecipazione del dott. Dario Di Minno del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali Università di Napoli Federico II, del Prof. Consalvo Mattia, Professore associato di Scienze e Biotecnologie medico-chirurgiche dell’Università Sapienza di Roma, e del Presidente di ARCE, Gianni Nicoletti. Insieme, per promuovere l’informazione, il dialogo e il confronto tra esperti multidisciplinari e persone con emofilia.

I temi saranno diversi e ognuno improntato a un singolo aspetto della patologia: il ruolo dell’attività fisica, l’importanza dell’approccio multidisciplinare, la cura e prevenzione dei danni articolari e una corretta terapia del dolore. Obiettivo: sensibilizzare i pazienti sull’importanza della profilassi dei fattori a emivita prolungata e sul ruolo chiave dell’ecografia per individuare precocemente i danni alle articolazioni ed evitare gravi artropatie.

Il tour, che proseguirà nelle settimane successive, rientra nella campagna Articoliamo, sostenuta da Sobi con il patrocinio di FedEmo, nata per promuovere il benessere delle articolazioni in chi soffre di emofilia. Oggi in Italia sono oltre 5 mila le persone affette da questa rara patologia della coagulazione. Oltre 400 nella regione Campania.

Il link per accedere all’evento del 22 ottobre è: https://us02web.zoom.us/j/84923214996

Per maggiori informazioni sul progetto: www.articoliamo.com.