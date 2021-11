Bellezza a Napoli: Enif Academy tra corsi di Make Up, festival del Cinema e nuovi progetti.

Enif Make Up Academy è stata sotto i riflettori con tutto il suo staff, accanto ad Area Stile , in occasione della Festa del Cinema di Roma.

Dopo questo appuntamento, che ha fatto seguito al sempre “magico” Festival in Laguna, Susanna Savarese – la titolare dell’Accademia – è pronta per nuove avventure ed in particolare per un grande progetto che avrà cura di svelare nei prossimi tempi. Se guardate le stories instagram di questi giorni, però, potrete farvi sicuramente un’idea della portata dell’iniziativa. Sessioni di make-up “firmate” Enif Academy sono all’ordine del giorno in questa prestigiosa accademia nota ormai in tutta l’Italia. “Quello che proponiamo nella nostra Accademia” – evidenzia Susanna – “sono non semplici corsi ma veri e propri per-corsi che conducono dall’aula al lavoro. Non con una sola insegnante, ma più insegnanti, ognuno di loro professionista del suo specifico settore”.

Una piccola anticipazione su un grande evento? Sicuramente Sanremo 2022. Saranno sempre al fianco di Marco Lanfranchi e di Area Stile, che nei grandi eventi spicca sempre per professionalità e attenzione ai dettagli. Per rimanere sempre aggiornati sulle iniziative di Enif Academy, potete consultare il loro sito internet https://enifmakeupacademy.it/