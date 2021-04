Capri, riprese attività vaccinali.

Con riferimento a notizie di stampa, la Direzione Generale dell’Asl Na 1 Centro chiarisce di aver programmato la ripresa della campagna vaccinale dedicata ai residenti sull’Isola di Capri che avverrà (dopo aver esaurito le fasce d’età e categorie prioritarie), per le restanti fasce d’età presso i seguenti Centri Vaccinali: Centro Paradiso (Anacapri) e Palazzetto dello sport (Capri).

Si rappresenta pertanto che da sabato 03 aprile 2021 (a partire dalle ore 14.00) i cittadini residenti a Capri e Anacapri potranno aderire volontariamente alla campagna vaccinale inserendo i propri dati in piattaforma regionale. Si procederà, successivamente a convocare presso i citati Centri Vaccinali – come ben rappresentato nella nota indirizzata ai Sindaci – nel pieno rispetto del Piano Vaccinale (per fasce d’età in ordine decrescente e per ordine di adesione alla piattaforma regionale).