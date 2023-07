Cause ed effetti del comportamento aggressivo sulla salute mentale

Confusa spesso con la rabbia o con la violenza, l’aggressività è definita dalla psicologia come una serie di azioni in grado di danneggiare persone o cose che se, non limitata solo a qualche episodio, può essere il segnale di un disturbo mentale. Le cause che spingono un individuo ad avere un simile atteggiamento possono essere diverse, ma in generale è la manifestazione di rabbia, volontà di controllo e di raggiungere a tutti i costi un risultato, a cui si aggiunge l’intenzione di intimidire le persone viste come ostacoli. Alla base di ciò c’è una psicologia più complessa di quello che sembra, e spesso le persone aggressive sono quelle più insicure e spaventate. Tutto ciò si traduce in azioni che vanno dall’uso di un linguaggio offensivo fino alle intimidazioni e a danneggiamenti veri e propri. Le conseguenze perciò possono essere gravi e avere anche delle implicazioni legali.

Come riconoscere i comportamenti aggressivi tipici

Riconoscere l’aggressività come il segnale di una condizione mentale è importante per evitare spiacevoli conseguenze sul piano relazionale e professionale. Uno psicologo è in grado di riconoscere questo problema, analizzare le cause e proporre una terapia in grado di correggere questi comportamenti. Tramite questo servizio è possibile trovare una selezione dei migliori terapeuti di Napoli e provincia, con i quali poter avere una consulenza, anche online. E’ il caso di rivolgersi ad uno specialista quando si riscontrano alcuni modi di agire tipici, come i seguenti:

Danni fisici ripetuti a persone o cose, come colpire, spingere, maltrattare o rovinare oggetti altrui

Aggressioni verbali che includono urla, offese, intimidazioni e minacce

Comportamenti passivi-aggressivi, che creano delle condizioni per recare danno, come ad esempio i sabotaggi

Diffusione di notizie false e infamanti che mirano a danneggiare le relazioni tra altre persone

Persecuzione volta a umiliare o intimidire una persona attraverso la rete, nota anche come cyberbullismo

Nonostante l’aggressione fisica diretta sia considerata come la più grave, quella mentale può avere un impatto distruttivo sulla vita delle persone colpite, con conseguenze a lungo termine sul piano emotivo.

Cause del comportamento aggressivo

Le cause dell’aggressività non sono ancora del tutto chiare, ma gli studi suggeriscono che esistano una serie di fattori scatenanti. Tra questi è probabile che la genetica giochi un ruolo fondamentale, in quanto responsabile del rilascio di alcuni ormoni come il testosterone e il cortisolo, e di alcuni neurotrasmettitori come la serotonina e la dopamina. Queste sostanze, se troppo abbondanti o carenti, causano degli squilibri che possono alterare il comportamento.

Anche i fattori sociali e ambientali sono determinanti, poiché l’esposizione ad episodi di aggressività e violenza in età infantile può spingere gli individui a credere che queste azioni siano normali.

Infine lo stato di salute mentale può essere una delle cause primarie. Alcune condizioni come il disturbo bipolare, il disturbo borderline, le psicosi e lo stress cronico in alcuni soggetti sono direttamente correlati ad episodi di aggressività, così come l’abuso di sostanze o di farmaci come gli steroidi.

Effetti del comportamento aggressivo sulla salute

Una persona aggressiva, oltre a provocare danni agli altri, può causare problemi alla propria salute. L’eccessiva rabbia aumenta i livelli di infiammazione nel corpo, con conseguenze dirette sulla funzionalità degli organi interni, primi fra tutti quelli del sistema cardiocircolatorio. In questi soggetti ansia, depressione e stress possono aggravarsi, facendo pensare che non siano solo cause del disturbo, ma anche conseguenze. Ciò probabilmente avviene a causa dei problemi relazionali, come la rottura di un’amicizia, di una relazione o di un rapporto di lavoro, che incidono profondamente sulla qualità dell’umore. Date le conseguenze importanti, non bisogna sottovalutare episodi di rabbia e aggressività ripetuti. Per porre rimedio, si possono provare diverse tecniche di gestione e consapevolezza delle emozioni, ma in caso di difficoltà e di effetti nocivi sulla salute propria e altrui, non bisogna avere timore nel rivolgersi ad uno psicologo.